– Det er en bombe som smeller i Europa, som mange har ventet på, men likevel mange har trodd at en så stor klubb som Manchester City vil klare å sno seg unna, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

For fredag kveld meldte Uefa i en pressemelding at Manchester City vil utestenges fra de neste to sesongene av mesterligaen, på bakgrunn av en gransking av klubbens finanser.

Der har det dømmende kammer i Uefas kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play konkludert med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter.

Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

– Det er klart at det har vært en tung økonomi og flyt av penger inn i klubben som man har antatt hvor kommer fra. Det er noen regler der som de helt klart har brutt. Det er ganske «heavy» at Uefa går til det steget og faktisk ikke tillater dem å spille i mesterligaen i to år, det tyder på at de har en sterk sak. Det er en bombe i europeisk fotball, fortsetter Torp.

– Klubben vil forfølge en upartisk dom

City får fortsette i mesterligaen denne sesongen, men utestenges fra og med neste år. Klubben får heller ikke delta i andre europeiske turneringer de klarer å kvalifisere seg til i perioden 20/21 og 21/22.

– Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over dagens kunngjøring fra Uefas kontrollkomité, skriver klubben i en pressemelding på sin hjemmeside.

I pressemeldingen fra Uefa, kommer det også frem at klubben må betale en bot på 30 millioner euro, som tilsvarer om lag 300 millioner norske kroner.



Straffen kan ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), og nettopp det har klubben tenkt til å gjøre.

– Klubben vil forfølge en upartisk dom så raskt som mulig og vil derfor i første omgang innlede saksbehandlingen med Idrettens voldgiftsrett, skriver City på sin hjemmeside, samtidig som de omtaler prosessen som er gjort av Uefa som fordomsfull.

Klubben melder også at de har klaget inn prosessen til Uefas egen disiplinærkomité.