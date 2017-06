Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kamerun ledet 1–0 da Australias venstreback, RBK-spiller Alex Gersbach, i andreomgang gikk i bakken innenfor Kameruns 16-meter. Det så ut som om den serbiske dommeren Milorad Mazic var sikker i sin sak da han pekte på straffemerket, men valgte likevel å vise VAR-tegnet for å få en avgjørelse fra videodommerne.

Straffe til Australia etter videodømming

Alex Gersbach, som hadde en god kamp, fosset nedover venstresiden og ble felt av den kamerunske høyrebacken Ernest Mabouka. Det kunne se ut som om Mabouka var borti ballen, men han tok seg kjapt til hodet etter taklingen. Milorad Mazic blåste i fløyten og pekte resolutt på straffemerket før han etter noen sekunder bestemte seg for å få en ekstra vurdering fra videodommerne. TV-bildene viste at Mabouka var borti ballen, men at han først traff Gersbach.

Ordningen har høstet hard kritikk for at avgjørelsene fra videodommerne drøyer for lenge. Dommer Mazic vinket kjapt bort fortvilte kamerunske spillere etter at han hadde vist VAR-tegnet. Selv om TV-seerne ikke får en bekreftelse på når avgjørelsene blir tatt kunne det denne gangen virke som om Mazic fikk endelig beskjed fra sine meddommere på under ett minutt og straffen var et faktum.

Den australske kapteinen, Mark Milligan, gjorde ingen feil fra 11-meteren og ekspederte straffen sikkert i mål.

Etter utligningen tok Kamerun igjen over kampen, men det ble ikke flere mål og kampen endte dermed 1–1.

Kunstscoring like før pause

Australia åpnet kampen best og hadde ballen mest i den første omgangen, men etter 35 minutter våknet løvene fra Kamerun og startet å presse Socceroos bakover på banen.

20 sekunder ut i den tillagte tiden straffet Kamerun et australsk forsvar som ved flere anledninger slet med Kameruns hurtige angripere. En lang ball fra Ngadeu-Ngadjui i Kameruns bakre rekker gikk enkelt over Australias forsvar og Andre Angussia lobbet lekkert ballen over Australias utrusende målvakt.

– Se på den avslutningen. Folkens dette her er kunst, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith

LOBB: Andre Angussia satt inn det første målet i kampen på lekkert vis. Du trenger javascript for å se video. LOBB: Andre Angussia satt inn det første målet i kampen på lekkert vis.

Vanskelig vei videre for begge lag

På søndag møter Kamerun regjerende verdensmester Tyskland og Australia skal opp mot Copa América-vinner Chile i siste runde av det innledende gruppespillet. Kun seier er godt nok for de to lagene om de har planer om å komme seg videre i sluttspillet.



Dette var for øvrig det første møtet mellom Kamerun og Australia i historien.