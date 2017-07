Helland om videodømming: – Sjarmen med fotball er at vi er folk og ikke roboter

– Min oppfatning av videodømming er at man kan bruke det på målteknologi. Det viste seg jo nå i prøve-VM at det dømmes på skjønn uansett. Menneskelige feil er en del av fotballen. Det hadde vært kjedelig om vi spillere ikke hadde gjort feil også, sier Helland til NRK.

Bruken av videodømming i prøve-VM har ført til mye diskusjon. Mesterskapet i Russland ble avsluttet søndag kveld, da Tyskland slo Chile 1–0 i finalen.

Den kampen gikk heller ikke uten dramatikk. Halvveis i andre omgang smalt Chiles Gonzalo Jara albuen i ansiktet til tyske Timo Werner. Videodømming ble tatt i bruk, men Jara slapp unna med gult kort.

Jara slipper unna det røde kortet etter albue

– Hvordan hadde du reagert om du havnet i en lignende situasjon?

– Om jeg hadde fått den albuen hadde jeg stusset fælt på hvordan dommeren vurderte den situasjonen. I motsatt situasjon hadde jeg nok vært lykkelig over at dommeren ikke tolket regelen sånn som jeg gjør.

– Fotball er verdens beste idrett, og det er begrenset hvor mye feil det finnes med sporten. Litt av sjarmen med fotball er at vi er folk og ikke roboter, fortsetter han.

– Troverdigheten blir dårligere

NRKs fotballekspert Tom Nordlie er enig med Rosenborg-spilleren i at videodømming ikke har fungert optimalt under mesterskapet i Russland. Han kommenterte finalen, og var klar i sin tale da Jara kun fikk gult kort.

IKKE FORNØYD: Tom Nordlie mener ikke bruken av videodømming i prøve-VM har vært optimal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Nei, nei, nei! Så feigt. Dette blir for dumt. Da kan vi like godt ha de fire dommerne som er der fra før.

Dagen derpå mener han at om man skal fortsette med videodømming i fotballen, er det behov for endringer.

– Når man greier å ta feil på den albuen etter videodømming, fører det til at troverdigheten til dommere blir enda dårligere. Jeg sitter ikke med fasiten, men jeg tror de fleste er enige med meg i at den albuen er rødt kort, sier Nordlie.

– Jeg føler egentlig det nesten blir enda flere diskusjoner med videodømming enn tidligere.

Dramatikk allerede i åpningskampen

Allerede i mesterskapets først kamp, der Russland slo New Zealand 2-0, ble videodømming et tema. Et kvarter ut i kampen ble russiske Dmitry Poloz lagt i bakken av New Zealands målvakt innenfor 16-meteren. Dommer Wilmar Roldán fra Colombia var så sikker i saken på at det ikke var straffe at han valgte å ikke konferere med sine videoassistentdommere.

Hvorfor velger ikke dommeren å bruke videodømming her?

– Det der er et klart straffespark til Russland, sa NRKs kommentator Karl Petter Løken under kampen.

De tre videoassistentdommerne som så kampen på TV valgte heller ikke å gripe inn.

Se flere kontroversielle situasjoner som inneholder bruk av videodømming i prøve-VM her:

Dommeren ombestemmer seg og dømmer straffe. Bilder fra TV 2 Zebra

Dommeren dropper å bruke videodømming - skulle vært straffespark

Viser ut feil mann - ombestemmer seg etter bruk av VAR

Fullstendig kaos på tampen av kampen mellom Mexico og New Zealand

Videodømming i straffesituasjonen i kampen mellom Kamerun og Australia