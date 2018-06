«Dette er pinleg». «Slutten på den gylne generasjon». «Mållaus». Det er sterke reaksjonar etter Tysklands tap for Sør-Korea i går.

Dei første reaksjonane kom allereie rett etter kampen.

På veg mot garderoben kom det til krasj mellom Mesut Özil og fansen på tribunane.

Det er den tyske avisa Bild som har foto av krangelen som oppstod då fleire tyske fans gjekk mot spelartunnelen då spelarane var på veg inn.

Det tok ifølgje augevitne som avisa siterer, til med at Özil kasta trøya si opp på tribunen. Brått snudde han seg og gestikulerte og ropte mot nokre av tilskodarane som nærma seg. Målvakta og ei livvakt måtte gripe inn.

Özil fekk publikum imot seg allereie før VM då han sa han støtta Erdogan i det tyrkiske presidentvalet, og blei møtt med pipekonsert av sine eigne i dei siste treningskampane. Han hadde heller ingen god kamp i går.

Også ein av dei tyske trenarane ropa mot publikum før alle kom seg inn, ifølgje engelske Mirror.

Kroppsspråket fortalde at Özil kan ha reagert på eit fornærmande tilrop. Men det er uklart akkurat kva som skjedde, skriv avisa.

Löw i samtaler om framtida

Uansett er Tyskland og fotballverda i sjokk etter at landet blei slått ut i gruppespelet i VM for første gong nokosinne.

Joachim Löw skal i løpet av dei nærmaste dagane i samtaler med det tyske fotballforbundet om framtida si. Det stadfestar fotballpresident Reinhard Grindel overfor Bild.

Før kampen onsdag hadde Löw fått forsikringar om at han ikkje kom til å få sparken. Men han fekk spørsmål om han kjem til å trekkje seg.

– Det er for tidleg for meg å svare på, sa han i går kveld.

Laget som blei slått ut at VM etter sjokktapet for Sør-Korea i går, kjem til Frankfurt rundt klokka halv tre i ettermiddag. Det har ført til spekulasjonar om Löws framtid, og heftige krav om at han må trekkje seg etter den historiske tyske fiaskoen.

Engelsk skadefryd

– Han greidde ikkje å skape den nødvendige lagånda. I 2014 var laget tett samansveisa, i Russland i år var dei individualistar, skriv kommentator Tobias Knoop i weltfussball.de.

– Dei mangla både tryggleiken i feltet og viljen til å springe, legg han til, og krev store endringar og utskiftingar i laget.

Og no er tyske aviser redd for mobbing i engelske aviser. For denne gongen går England lenger enn Tyskland i VM. Det har ikkje skjedd sidan 1966.

– Dei har liten sympati frå supporterar av Three Lions ( Englands landslag), skriv The Sun under overskrifta Skadefryd.

Skam og katastrofe er også ord som går att i den tyske og internasjonale pressa.

Mexico-jubel ved Korea-ambassaden

Men der Tyskland deppa, var det andre som jubla. I Mexico var jubelen enorm trass 0–3 mot Sverige. Avansementet blei sikra likevel med den koreanske sigeren over Tyskland.

I Mexico by samla fleire tusen supporterar seg utanfor den koreanske ambassaden og takka for hjelpa, skriv Sportskeeda.

Dei greidde til og med å få generalkonsulen til å drikke tequila, og dei bar ein annan av dei tilsette ved ambassaden på skuldrene. Trafikken rundt ambassaden måtte stoppast.

– Koreanar-bror, no er du meksikansk, song fansen.