TV-profiler får skrekkmeldinger: – Totalt uakseptabelt

Det er ikke uvanlig at TV-profiler opplever overtramp på sosiale medier. Noen ganger er det kritikk, andre ganger er det ren hets.

NRK har snakket med fire profilerte fotballeksperter og sportskommentatorer for å høre hvordan de håndterer hetsende meldinger fra ulike hold.

En gjenganger blant ekspertene er å dele meldingene på Twitter.

«Du trives vel best i pedo-land»

PROFIL: Fotballekspert Jesper Mathisen fikk en svært graverende melding som gikk på bekostning av han, og hans far Svein «Matta» Mathisen. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter kampslutt mellom Rosenborg-Brann i Eliteserien tikket det inn en svært graverende melding i innboksen til Jesper Mathisen.

– Etter kampen kom det en melding jeg synes var langt over streken, hvor det gikk på bekostning av både meg og min far. Det ble skrevet noen ting som jeg ikke synes var akseptable, sier Mathisen til NRK.

Foto: Skjermdump

– Det er vel sikkert forklaringer på hvorfor de skriver som de gjør, og personlig er jeg langt fra feilfri i min jobb. Jeg tåler kritikk, og jeg elsker å argumentere når det er saklig. Men når jeg får tilbakemeldinger som går på bekostning av min far, som er min store helt, så oppleves det feil.

I etterkant valgte Mathisen å dele meldingene på Twitter-kontoen sin med over 58.000 følgere. Det var ikke første gang den tidligere fotballspilleren gjorde det.

– Målet er vel å stille de som har skrevet disse tingene til ansvar. Ofte spør jeg dem som sender slike meldinger: «Vi kan gjerne være uenige, men synes du dette er greit å skrive?». I de aller fleste tilfeller opplever jeg at de får et nytt syn på det, og beklager seg. Jeg synes det er viktig å vise folk at vi også er mennesker, sier han.

EKSPERT: Jesper Mathisen er kjent for å stå for det han mener. Her på Friends Arena i Sverige, sammen med Egil Drillo Olsen, og Arilas Berg Ould-Saada. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Stiller personer til ansvar

– I 99 prosent av tilfellene får jeg positive tilbakemeldinger, men så kommer det jo noe kritikk også. Det er jo litt den stilen jeg har, at jeg liker å ta standpunkt og si hva jeg mener, så kan folk være uenige med det. Det lever jeg greit med.

– Tar du deg nær av slike meldinger?

– Nei, jeg rister på hodet og smiler av det. Imidlertid er det nok flere andre som synes det er tøft å få meldinger på den måten jeg fikk nå. Man har selvfølgelig lov å være uenig, men det må til en viss grad være saklig.

Jesper Mathisen er også delaktig i podkasten B-laget. I episoden «Et A4-liv» kom det frem at mannen bak meldingene hadde beklaget seg gjentatte ganger. Han kom også med følgende forespørsel til Mathisen:

«Du i sommer, kan du være så snill å kjøpe noen blomster å legge på graven til din far.»

Etter beklagelsen slettet Mathisen tweeten fra profilen sin.

BEKLAGET: Jesper Mathisen forteller i podkasten «B-laget», at avsenderen av meldingen beklaget seg. Podkasten driver han med TV 2-profilene Simen Stamsø Møller og Marius Skjelbæk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Når folk snur sånn, så er det for så vidt greit. Da har de skjønt at de har gått over streken, men man må fortsatt tenke seg om, sa Mathisen i episoden av B-laget.

NRK har vært i kontakt med mannen som skrev meldingene. Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

– Det finnes grenser

DELTE OFFENTLIG: Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad, delte i høst en hetsmelding på sin twitter-konto. Foto: Geir Olsen / NTB

Viaplay-profilen Kasper Wikestad har også en forhistorie med å dele hetsende meldinger på Twitter-kontoen sin. I høst fikk han blant annet denne meldingen som han valgte å dele med sine følgere:

«Synd at kreften tapte, men kreft er jo alltid jævlig»

Wikestad ble i 2020 rammet av kreft i tarm og nyre, og ble operert fire ganger samme år.

– Det er sjelden jeg får slike meldinger, men det har vært noen ekstreme tilfeller. Det finnes jo grenser for hva man bør tåle, og i dette tilfellet handlet det ikke bare om meg, men også familien min. Det hadde vært en tøff tid for oss alle, så akkurat denne kjente jeg litt på, sier Wikestad.

Han forteller at hensikten med å legge ut meldingen på sosiale medier, var å sette personer som skriver slikt til ansvar.

– Selv om det gjelder svært få folk, tror jeg det kan være lurt for alle å ha i bakhodet at det å skrive sånne meldinger kan falle tilbake på seg selv. Det er min begrunnelse for at jeg delte det.

KOMMENTATOR: Kasper Wikestad sammen med Brede Hangeland under fotball-VM i Russland, 2018. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Har du innsett at det bare er sånn?

– Ja, dessverre så har jeg det. Det skal jo ikke behøve å være slik, for man skal ikke finne seg i når folk går over streken. Det er synd, sier han.

Wikestad er likevel rask i å understreke at oppsidene ved jobben veier mye tyngre enn de få gangene han får slike meldinger.

– Jeg ønsker ikke å ta noen offerrolle i dette, for det er jeg på ingen måte. Vi er ekstremt privilegerte som får jobbe med det vi elsker, og får som oftest utrolige gode og hyggelige tilbakemeldinger. Helt uproporsjonalt med hva folk kan forvente seg i andre jobber.

– Det er en del av gamet

TV 2-profil Morten Langli tror at utbredelsen av Twitter de siste årene har vært med på å øke hatmeldinger mot offentlige profiler.

EKSPERT: Morten Langli har vært fotballekspert og kommentator i en årrekke. Han tror hatet eskalerer i takt med utviklingen på sosiale medier. Foto: Julia Marie Naglestad / TV 2/NRK

– Etter Twitter kom på banen, har det eskalert. Jeg har fått flere usaklige meldinger, alt fra at folk sier de skal banke meg, til at de skal drepe meg.

Langli fikk blant annet disse meldingene under fjorårets fotball-VM i Qatar:

Foto: Skjermdump / Instagram

Foto: Skjermdump / Instagram

– Du skal tåle en god del, men når du får trusler på bekostning av deg og familien, så blir det totalt uakseptabelt. Jeg pleier veldig sjelden å respondere på tilbakemeldinger, men når jeg får meldinger i den kategorien, har jeg innimellom valgt å «oute» folk på Twitter.

Likevel presiserer Langli at han aldri har tatt seg nær av meldingene, og tar det hele med et smil.

– Jeg har heldigvis et veldig avslappet forhold til det. Jeg tror det viktigste er å være trygg i seg selv, og kunne se seg selv i speilet og vite at du fremmer noe du kan begrunne, selv om man ikke gjør alt rett.

Langli er tydelig på hvor grensen går, men mener fremdeles at man må tåle en del røffe tilbakemeldinger fra publikum.

– I yrket vårt må man tåle en del utskjelling, det er en del av «gamet». Du skal være relativt tøff i trynet når du skal jobbe med fotball på TV, du kan ikke være hårsår da, sier Langli.

Kort vei fra impuls til publisering

PROFIL: Mina Finstad Berg er sportskommentator i TV 2. Foto: TV 2 Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

– Når man jobber som ekspert og uttaler seg, så sier det seg selv at man vil få en del kritikk, og en del folk vil være uenige med deg. Likevel skal man ikke finne seg i når det bikker fra kritikk, til ren hets. Det er sjeldent jeg får den type hets, men det kan oppstå, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Hun påpeker at fotball er følelser, og ofte kan veien fra impuls til publisering være kort hos enkelte. Berg understreker at dette særlig går utover de som kommenterer kampene.

– Kommentatorene er på mange måter lydsporet til folks skuffelser, og da er det gjerne de det går utover når det koker over hos folk. De er mest utsatt, sier hun.

Berg har sjelden publisert hatmeldinger på noen av hennes sosiale plattformer, men forteller at hun kan kommentere dersom noe hets blir delt offentlig.

– Jeg skiller mellom hva jeg får i min private innboks, og hva folk publiserer offentlig på Twitter for eksempel. Når det går over på ting som rasisme, sexisme og homofobi så kan jeg kommentere det, rett og slett for å vise folk at det ikke er greit. Dersom jeg får noe privat, velger jeg å ignorere, sier hun.

Viktig med åpen dialog

TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen bekrefter at han fikk med seg de nylige meldingene som ble sendt til Jesper Mathisen. Han er skuffet over at disse meldingene stadig tikker inn hos profilene.

TAR AVSTAND: sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Vi har sett dette over flere år, og kanskje blir en til slutt litt nummen av det hele, for det er ikke noe som tyder på at denne type meldinger blir færre eller mildere. Uansett er vi opptatt av å skape trygghet rundt profilene våre og motivere dem for å være aktive i interaksjonen med publikum. For det skal sies at det aller meste er positivt engasjement, sier Hagen.

Hagen tror også at rettigheter kan spille en rolle rundt det positive – og negative engasjementet før og etter kampene.

– Vi vet for eksempel at norsk fotball og ikke minst Premier League er et vepsebol når det gjelder reaksjoner, følelser og engasjement. Så selv om det ikke er uvanlig at TV-profiler opplever overtramp på sosiale medier, var meldingene Jesper opplevde ekstreme og noe vi heldigvis sjelden ser. Vi tar sterkt avstand fra slike meldinger, og den type hets.

Han understreker at det er viktig å være åpne internt om ulike reaksjoner, slik at ingen går rundt med en klump i magen.

– Jeg synes Jesper løste det på en fin måte ved å stille den skyldige ansvarlig. Overraskende ofte endrer selv de mest kompromissløse avsendere seg om en går i dialog. Og så er det noen ganger, og da spesielt fra navnløse kontoer, en bare bør ignorere det hele. Da er det mest sannsynlig en stakkars tastaturkriger med ostepop og energidrikk som har satt fingrene fast i maskinen, sier Hagen.