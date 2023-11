– Jakob har besluttet at han ikke kommer til å delta i EM i terrengløp i år. Han ønsker å fokusere på restitusjon og trening etter en lang og hard sesong. Han har et viktig år foran seg, og ønsker å fokusere på det, sier Espen Skoland, pressetalsmann for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Det norske løperesset har tatt gull i samtlige europeiske terrengmesterskap siden 2016, men nå ser det ut til at seiersrekken brytes.

Ingebrigtsens opprinnelige plan var å tilbringe november på høydesamling i Sierra Nevada. Den ble også endret. Da storebror Henrik Ingebrigtsen dro sørover, ble Jakob igjen i Sandnes.

Ville egentlig løpe

Den yngste løpebroren ble i midten av oktober kåret til årets friidrettsutøver i Europa. Der avslørte han planene om å løpe:

– Det blir min første konkurranse etter banesesongen. Jeg vet at Brussel sannsynligvis kommer til å by på en gjørmete og tøff løype, men det bryr meg ikke. Personlig håper jeg det blir iskaldt, sa Ingebrigtsen til European Athletics.

Familien Ingebrigtsen har stolte tradisjoner i mesterskapet.

Henrik vant U23-klassen i 2012.

Filip vant seniorklassen i 2018.

Jakob vant U20-klassen fire ganger fra 2016 til 2019. De to siste årene har han vunnet seniormesterskapet.

Henrik Ingebrigtsen er tatt ut på Norges seniorlag sammen med treningskamerat Magnus Tuv Myhre. Det samme er Jacob Boutera og Even Brøndbo Dahl.

– Henrik stiller som planlagt. Han debuterte i EM i terrengløp nettopp i Brussel, så for han blir det et ekstra spesielt løp, skriver Skoland.

Norges lag i EM i terrengløp Ekspander/minimer faktaboks Disse er tatt ut til å representere Norge i EM i terrengløp: Menn senior – 9 km: Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL Menn U23 – 7 km: Ibrahim Buras, IL i BUL

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett Menn U20 – 5 km: Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL

Simen Gløgård Stensrud, Ullensaker/Kisa IL

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL Kvinner senior – 9 km: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve Kvinner U23 – 7 km: Ina Halle Haugen, IL Runar Kvinner U20 – 5 km: Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Malin Hoelsveen, Raufoss IL

Marte Hovland, Vik IL

Friidrettsforbundets opprinnelige plan var å offentliggjøre opptaket sist onsdag. De valgte å utsette til mandag, samtidig som sportssjef Erlend Slokvik va pår besøk i Sierra Nevada.

– Vi vurderer fortsatt om vi skal stille stafettlag, og det kan bli suppleringer, sier sportssjef Erlend Slokvik om uttaket som kan ses i faktaboksen over.

Jakob Ingebrigtsen hadde et forrykende år på friidrettsbanen. Han innledet året med EM-gull innendørs, før det ble sanket rekorder og seirer i Diamond League.

Jakob Ingebrigtsen i 2023 Jakob Ingebrigtsen har levert medaljer, rekorder og knapt tapt løp sist sesong. Dette er året hans. Årets første medalje Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter under EM innendørs i Istanbul på tiden 3.33,95 minutter. Neil Gourley (Storbritannia) og Azeddine Habz (Frankrike) tar sølv og bronse.

Nytt EM-gull På tiden 7.40,32 løp 23-åringen inn til EM-gull nummer to på 3000 meter. Han fikk besøk av Adel Mechaal (Spania) og Elzan Bibic (Serbia) på pallen.

Sesongdebuterer med seier Jakob Ingebrigtsen løp inn til en sterk seier på 1500 meter i Rabat i årets første utendørsstevne. Tiden 3.32,59 minutter blekner mot det som skulle komme.

Verdensrekord To engelske mil er ikke en distanse som løpes ofte, men det er en av ti distanser Sandnes-gutten ønsker å sette verdensrekord på. Det klarte han på tiden 7.54,10 minutter i Paris. Passeringen 7.24,00 ved 3000 meter stod også som europarekord noen måneder.

Europarekord på Bislett For første gang i karrieren kom Ingebrigtsen seg under 3.28 minutter på 1500 meter, og det foran norsk publikum. På tiden 3.27,95 var han suverent sterkest i et av de raskeste løpene noensinne.

Tredje Diamond League-seier 22-åringen fortsatte dominansen med en solid seier på 1500 meter med tiden 3.28,72 minutter i Lausanne.

Styggfort i Polen Det var varslet rekordforsøk i forkant med tre harer som skulle dra til 1200 meter. Ingebrigtsen gjorde jobben og slettet sin gamle europarekord med tiden 3.27,14 minutter. Han er nå den fjerde raskeste noensinne på distansen, bak blant andre dopingtatte Asbel Kiprop. Hicham El Guerroujs verdensrekord, 3.26,00, ser stadig mer oppnåelig ut.

VM-sølv på 1500 meter Jakob Ingebrigtsen hadde en klar ambisjon om å ta gull to distanser i Budapest, men måtte se seg slått av en skotte for andre år på rad. Da han møtte pressen fortalte han at han hadde slitt med sykdom de siste dagene. Nordmannen løp inn til sølv på tiden 3.29,65. Det var 27 hundredeler bak Josh Kerr. Narve Gilje Nordås tok bronse på 3.29,68.

VM-gull på 5000 meter Nordmannen stilte opp til start til tross for at han hadde slitt med sykdomm. Han måtte jobbe hardt for det på slutten, men gikk seirende ut av duellen med Mohamed Katir og vant på 13:11.30. På bronseplass kom Jacob Krop (Kenya)

Verdensrekord nummer to Det var knyttet stor spenning til hva den yngste løpebroren kunne utrette på 2000-meteren i Belgia etter sykdomsplagene i VM. Han innfridde imidlertid og viste styrke med 4.43,13 og ny bestenotering i verden på den utradisjonelle distansen i Brussel.

Drømmemil-diamant Ingebrigtsen lovet amerikansk rekord til Yared Nuguse om han klarte å følge ham, noe som ble innfridd så til de grader. Nordmannen 3.43,73 minutter er ny europarekord over 1609 meter. Nuguse satte amerikansk rekord med 3.43,97 og ga sin norske kollega ros for å være grensesprengende. Seieren i Eugene sikret også Diamond League-trofeet.

Avsluttet sesongen med stil Det skilte kun ett hundredel ned til Yomif Kejelcha etter en nervepirrende duell på oppløpet, men nok en gang var det nordmannen som stakk av med diamenten. 3000-meteren gikk unna på 7.23,63 minutter. Det var europarekord og kun 2,96 sekunder bak verdensrekorden. Vis mer

Han dro hjem fra VM i Budapest med gull på 5000 meter sølv på 1500 meter.

Flere profiler uaktuelle

Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen løper Fukuoka maraton søndag 3. desember og var ikke aktuelle for uttak.

Narve Gilje Nordås og Per Svela signaliserte tidlig at de ikke ønsket å prioritere EM i terrengløp. De leverte sterke prestasjoner under et gateløp i Lille i helgen.

PS! EM i terrengløp arrangeres i Brussel søndag den 10. desember. NRK sender løpet.