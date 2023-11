– Jeg trodde helt ærlig jeg vant. Da jeg kom i mål hadde det begynt å bli mørkt, så jeg så ikke at det var noen foran meg. Jeg fikk beskjed av arrangøren om at jeg var nummer to, så jeg begynte å krangle litt, forteller Narve Gilje Nordås til NRK.

For etter en del argumentering frem og tilbake fikk Nordås se en video der Reynold Cheruiyot var først over målstreken. Han løp inn til seier med tiden 13.21.

Nordås endte som nummer to, men tar med seg en ny norsk rekord fra de franske gatene. Han løp inn til tiden 13.26 minutter.

Bronsevinneren på 1500 meter fra VM i Budapest senker dermed den gamle rekorden til Jakob Ingebrigtsen med 2 sekunder.

– Norsk rekord er norsk rekord. Jeg føler jeg ikke har tatt meg ut og føler jeg har mer inne. Jeg kunne sprunget raskere, sier Nordås.

FORNØYD: Narve Gilje Nordås. Foto: NTB

– Kunne løpt raskere

Den gamle rekorden på 13.28 tilhørte Jakob Ingebrigtsen og Awet Kibrab. Førstnevnte satte den i Sandnes i 2020, mens Kibrab tangerte den under VM i gateløp i høst.

NRKs friidrettskommentator Jann Post er helt sikker på at Nordås kunne løpt fortere om dette var noe han satset på, og det er Nordås selv helt enig i.

– Til syvende og sist betyr det ingenting bortsett fra en deilig følelse, sier Nordås.

– Det er helt fantastisk å ta med seg denne inn i vinteren. Tiden var ikke spesielt bra, jeg kunne løpt 10-15 sekunder raskere. Men du kjenner at det du har gjort på trening fungerer og viser at vi er i rute til å springe fort allerede til innendørssesongen, legger han til.

Narve Gilje Nordås (25) Ekspander/minimer faktaboks Navn: Narve Gilje Nordås Født: 30. september 1998 Klubb: Sandnes IL Trener: Gjert Ingebrigtsen Øvelser: 1500 meter og 5000 meter Personlige rekorder på bane: 3.29,47 minutter på 1500 meter fra 2023

3.48,24 minutter på én engelsk mil fra 2023

7.41,31 minutter på 3000 meter fra 2021

13.05,38 på 5000 meter fra 2023 Jakob Ingebrigtsen er eneste nordmann med bedre tid enn Nordås på 1500 meter, én engelsk mil og 5000 meter. På 3000 meter har fem løpere bedre tid enn Nordås. Utvalgte meritter: VM-bronse fra 1500 meter i Budapest i 2023

NM-gull på 1500 meter i 2023 og 5000 meter i 2020 og 2021

Fornøyd Gjert

Femkilometeren i Lille ble avslutningen på et fire ukers langt treningsopphold i Sør-Europa. Nå vender han kursen mot hakket mer kjølige Norge igjen.

Sammen med treningskompis Per Svela har Nordås trent i høyden i spanske Sierra Nevada. Nordås' trener Gjert Ingebrigtsen har ikke vært tivært til stedean har fulgt opp under treningsoppholdet.

– Dialogen har vært bram og jeg kan si så mye at vi har gjort det vi skal til punkt og prikke. Alt går på skinner, og vi klarer å bygge på kontinuiteten som har vært der i fem år.

Ifølge Nordås var treneren strålende fornøyd med løpet i Lille.

– Han er mer fornøyd enn meg med dagens resultat. Han mente at jeg hadde tatt europarekord om jeg hadde hatt optimale forhold, forteller Nordås.

– Har etablert seg i verdenstoppen

Vebjørn Rodal, NRKs friidrettsekspert, er enig med både Post og Nordås i at sistnevnte kunne gjort det enda bedre.

– Det er solid å gjøre dette i november, men jeg tror Narve skjønner at tiden bare er helt OK, selv om det er norsk rekord.

Men han understreker at dette føyer seg inn i rekken av imponerende prestasjoner i et 2023 han beskriver som eventyrlig.

– Vi har fått opp enda en 1500 me1500-meterløperenstoppen. Han har tatt steget helt opp og etablert seg, og så tyder det han viser frem her og det han sier når han blir intervjuet at han er i ferd med å stabilisere seg på dette skyhøye nivået. Det er kjempegledelig for oss som skal formidle idretten vi er glade i, at vi ikke bare har én, men to løpere i verdenstoppen.

EVENTYRLIG: Slik beskriver Vebjørn Rodal året til Narve Gilje Nordås. På bildet viser han frem bronsemedaljen fra 1500 meter under i VM i friidrett. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Roser Nordås' treningsmakker

Per Svela løp for øvrig inn til en 5. plass med tiden 13.31, noe som imponerte Post.

– Per Svela er i nærheten av sitt livs beste form. Å komme rett ned fra et høydeopphold på denne tiden av året og gjør den tiden vil vurdere ham som mer aktuell for OL kommende sommer enn før han gjorde dette løpet.

DUO: Narve Gilje Nordås og Per Svela, her fra et pressetreff før VM i Budapest tidligere i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Post sin kommentatormakker Rodal sier seg enig.

– Jeg synes det er veldig lovende av Per å gjøre det nå. Jeg har alltid hatt troen på Per, og hvis han får kontinuitet og får trent besitter han kvaliteter som gjør at han kan nå langt selv om han er i voksen alder. Per har et veldig høyt makspotensial, sier Rodal.

PS! Nordås har en personlig rekord på 13.05,38 minutter på 5000 meter fra Belgia i sommer. Den ble satt med piggsko på bane. Tiden er kun 38 hundredeler bak OL-kravet.