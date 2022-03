Trur spesial-behandlinga av Haaland er ein tabbe

– Utfordringa er det enorme fokuset som vil vere på Erling heile tida. Han må ha ei spesialbehandling, seier Solbakken til NRK.

Haaland kom til denne landslagssamlinga i privatfly som han sjølv betalar for.

Så kom det fram at superspissen skal skjermast frå pressa. Tysdag vart det og klart at han overtek Alexander Sørloth sitt draktnummer 9 på landslaget av kommersielle omsyn.

– Legg ekstra press

Tidlegare eliteserie-trenar Tor Thodesen er blant dei som meiner denne Haaland-handteringa er ein tabbe og ei bjørneteneste.

– Det bidreg til å leggje eit ekstra press på spelaren, seier Thodesen til NRK.

Han la ut denne twittermeldingen etter pressekonferansen tysdag:

Foto: Skjermdump Twitter 23.03.2022 / Twitter

Thodesen står fast på kritikken når NRK ringjer.

– Det er desse tinga som får oppslag sjølv om det isolert sett ikkje er viktige hendingar. Det byggjer på den oppfatninga pressa har av publikummet sitt. Dei forventar at folk vil reagere, og det er akkurat det eg har gjort, seier Thodesen.

– Er det ikkje naturleg at ei verdsstjerne må ha spesialbehandling?

– I prinsippet må alle bli behandla ut frå dei føresetnadane som finnes, og det ligg sikkert nokre utfordringar i dette. Det er openbert òg nokre utfordringar ved å vere Haaland, med det presset han har på seg. Men det vil ikkje akkurat minske med desse sakene som kjem opp, svarer fotballtrenaren.

Tor Thodesen åtvarar mot at spesialbehandlinga av Haaland er ei bjørneteneste. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Blir ingenting i forhold

Tidlegare toppfotballsjef og landslagstrenar Nils Johan Semb og NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er begge usamde i at spesialbehandling kan medføre ekstra press på Haaland.

– Det er ein del av spelet når ein blir rangert som ein av dei beste spelarane i verda. Då blir det viktig å finne ein rett balanse, og eg har full tillit til at Ståle handterer det, seier Semb til NRK.

– Her er det ein totalpakke og eit press vi aldri har sett på ein norsk spelar tidlegare. Så då er det naturleg at ein ønskjer å avgrense det litt om ein kan. Og eg tror ikkje presset blir noko større når han byter draktnummer eller kjem til ei landslagssamling i privatfly. Det er verkeleg ingenting i forhold til det presset han vil ha på seg når han snart signerer for ein ny klubb, seier Torp.

Likevel kjem han med ei åtvaring:

– Det blir viktig at det ikkje skal vere sånn kvar landslagssamling, for då distanserer han seg frå det norske laget og folk generelt, åtvarar Torp.

Nils Johan Semb. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ein unik situasjon

Dette blir Haaland sin første landskamp sidan 7. september i fjor, då han skåra tre mål mot Gibraltar. Spissen mista resten av kvaliken på grunn av skadeproblem.

No er han tilbake, men Ståle Solbakken understrekar at landslagsleiinga ikkje kjem til å la Haaland dure fram som han sjølv vil.

– Vi må vere klar over at dei reglane som gjeld for andre må òg gjelde for han. Men eg har alltid vore tilhengjar av at ein må behandle spelarar ulikt. Det sat ein her i stad (Ødegaard) som óg har sine behov. Men det er ein unik situasjon at Noreg har ein av dei to–tre mest attraktive spelarane i den største idretten i verda. Det må vi takle, seier Solbakken.

Han ber samstundes Haaland om å vere klar over rolla si som den suverene superstjerna i laget.

– Alt han gjer både internt og utetter vil det vere stort fokus på. Han kan prege det miljøet og den salen her (pressa) mykje meir enn vi kanskje kan førestille oss, både han, eg og de, meiner Solbakken.

Erling Braut Haaland er endeleg tilbake på landslaget. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Semb trur Solbakken kan ta det heilt med ro, og at særbehandlinga neppe vil føre med seg nokre negative følgjer, anten for spelargruppa eller Haaland sjølv.

– Dette er folk som har vore med i «gamet» lenge og kjenner den internasjonale fotballen. Det vil overraske meg viss det skulle få negative konsekvensar, det har eg ikkje noko tru på, seier Semb.

Endrar reisemåte

Landslagssjefen er open om at det for lengst har vorte merkbart at laget har fått ei internasjonal superstjerne. Solbakken fortel at laget allereie må leggje opp utanlandsreisene sine på ein annan måte.

– Vi kan ikkje berre vase gjennom kva flyplass som helst med han, det fungerer ikkje, det har vi fått bevist. Og vi må ta omsyn til at det er ei verdspresse som er interessert i han, seier han.

Då Solbakken blir bede om å utdjupe kva som skjedde på flyplassen den gongen, svarer han:

– Det eg kan seie er at, i alle fall i koronatider, hadde heile laget vorte smitta viss vi hadde halde fram den gongen.

At Haaland blir skjerma ekstra akkurat på denne samlinga kjem i forlenginga av rapportane om at avgjerda om eit klubbskifte skal nærme seg med stormsteg.

Haaland er venta å forlate Dortmund til sommaren, og omtrent det som kan krype og gå av storklubbar skal liggje langflate etter han.

– Må verne vedkommande

Difor ber Solbakken det norske folket om å ha forståing for at Haaland blir pakka litt ekstra inn denne gongen.

– Eg er tilhengjar av openheit og tilgjengelegheit, men nokre gonger må ein ha respekt for at ein person er i ein situasjon som er ekstraordinær, og som nokre gonger gjer at ein må verne vedkommande – anten fordi han vil det, vi vil det, eller nokre av hans næraste vil det. Eg kan ikkje seie kven som vil mest. Men så kan det godt hende at han dukkar opp likevel, men eg vil ikkje late som at det ikkje er eit problem, for det er det, seier Solbakken.

Noreg møter Slovakia fredag og Armenia tysdag. Landslagssjefen garanterer at det blir speletid allereie fredag for den skadeplaga spissen.

– Han speler i alle fall den første kampen. Så ser vi korleis laget ser ut og korleis kroppen hans er. I utgangspunktet er han tilgjengeleg til begge kampane, men han speler definitivt den første mot Slovakia, seier Solbakken.