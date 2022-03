Hevder Haaland nærmer seg City – kan bli best betalt i Premier League

Den tyske storavisen Bild skriver torsdag at det er Premier League-klubben Manchester City som ligger an til å kapre Haalands tjenester.

Avisen skriver at Dortmund-ledelsen er av den oppfatning at Haaland allerede har avtalt en overgang til det engelske storlaget.

The Times er inne på samme spor. Den respekterte avisen skriver at kilder i Dortmund mener det er City som ligger an til å kapre den norske landslagsspissen med en lønn på spinnville 500.000 pund i uka.

Monsterlønn

Det tilsvarer en ukelønn på 5,8 millioner norske kroner, noe som i så fall vil gjøre Haaland til Premier Leagues best betalte spiller.

Bild hevder på sin side at Haaland kommer til å tjene 769.000 euro i uka om han velger City. Det tilsvarer 7,5 millioner norske kroner i uka.

NRK har kontaktet pappa Alfie Haaland med tilbud om å kommentere opplysningene i Bild og The Times, men har foreløpig ikke fått svar.

Ifølge Sky Sports spøkte Borussia Dortmund-legenden Matthias Sammer (53) om at han «nesten besvimte» da han hørte summene som er inne i bildet i en mulig Haaland-overgang.

– Jeg vet City er etter ham. Og de summene ... Jeg fikk nakkesleng, sa Sammer i en TV-sending på Amazon Prime nylig.

– Alltid tenkt City

Fotballekspert Lars Tjærnås følger Haaland tett som kommentator for Viasport. Han mener også at Pep Guardiolas mannskap er det mest logiske klubbvalget.

– Jeg har alltid tenkt at Manchester City vil være førstevalg på grunn av flere ting: Deres behov for en sånn spiller, muligheten til å komme til sjanser, vinne pokaler og historikken til faren. Men jeg kan selvsagt ta feil, sier Tjærnås til NRK.

Haalands far Alfie spilte som kjent for Manchester City fra 2000-2003.

Men ikke alle mener Haaland til City er like sikkert som Bild og The Times vil ha det til.

Selv om City nevnes som favoritter til å lande nordmannen, mener overgangseksperten Fabrizio Romano at det fortsatt gjenstår en del forhandlinger før ting er klart.

– Ut fra hva jeg blir fortalt kommer det til å ta noen uker før avgjørelsen kommer, men det tar ikke lang tid, vi må ikke til juli eller august før vi får vite det. Han vil bestemme seg i løpet av de neste ukene, sier Romano i en fersk Youtube-video der han vurderer status rundt den norske spissen.

– Handler ikke bare om penger

Den italienske medieprofilen er anerkjent som verdens fremste ekspert når det gjelder å avsløre fotballoverganger før alle andre.

Romano hevder å vite at Haaland har fått forespeilet ett tilbud som skal være bedre enn alle andre:

– City har det beste økonomiske tilbudet, men de andre interesserte klubbene er ikke langt unna, så det handler ikke bare om penger, mener overgangseksperten.

Romano hevder valget nå står mellom fire klubber:

Manchester City

Real Madrid

Bayern München

Barcelona

– Haaland har en utkjøpsklausul på 80 millioner euro, og dette betyr at alt er opp til spilleren selv. Ut fra hva jeg blir fortalt er alle klubbene som nevnes i sammenheng med Haaland forberedt på å betale den summen for å signere ham, sier Romano.

Romano slår imidlertid fast at det ikke bare kommer til å handle om penger og lønn når Haaland skal ta et svært viktig karrierevalg.

– Se bare på Haalands historikk. Han hadde muligheten til å gå til Juventus som yngre, men valgte Red Bull Salzburg fordi han ville spille fast og få erfaring fra Mesterligaen. Det samme skjedde da han valgte Dortmund i stedet for Manchester United. Det var det rette prosjektet og det rette tidspunktet. Han velger klubb ut fra mange faktorer, påpeker Romano.

Lars Tjærnås holder Manchester City som Haaland-favoritter. Foto: Terje Pedersen

– Vurderer grundig og klokt

Tjærnås støtter Romano i dette, og sier han vet at «team Haaland» tar avgjørelsen på største alvor.

– De vurderer grundig og klokt ut fra flere punkter. Stikkordene handler om spillestil, det vil si «hvor kan han brukes for å gi både han og laget maksimal effekt og optimal utvikling». Da handler det om hvem som er manager, hans tanker og filosofi, men også om noe så enkelt og vanskelig som «hvor trygt sitter han?». Det vil si, det er ikke noe poeng å velge en stil og filosofi hvis han tenker at manageren som står for det kan forsvinne snart, sier Tjærnås til NRK.

Han mener det også handler om at en ny klubb må ha et godt medisinsk apparat på plass for å unngå skader, og Haalands muligheter til å få hjelp på banen.

– I Dortmund har han, når alle har vært skadefrie, hatt fordelen av å ha veldig mange gode sjanseskapere rundt seg. Jeg tar ikke noe vekk fra Erling selv, men det har vært en fordel at mange har både evnet og ønsket å skape sjanser for han, sier eksperten.

I tillegg mener Tjærnås mye kommer til å havne om trivsel.

– Det handler om sted, by, medspillere, språk og mye annet. En glemmer ofte at fotballspillere, også stjerner, mest av alt er vanlige mennesker det aller meste av tiden, sier han.

Dortmund og Haalands neste kamp spilles førstkommende søndag. Da venter bortekamp mot Köln i Bundesligaen.

Så gjenstår det å se om man er noe klokere om Haaland-fremtiden før den tid.