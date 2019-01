Tror ikke på kapteinens VM-bekymring: – Bare en unnskyldning

Han er kjent for å være den som aldri legger seg ned, og ikke siden han var kreftsyk i 2011 har Bjarte Myrhol vært like lenge på sidelinjen som denne høsten. Han har trøblet med et delvis avrevet leddbånd i kneet siden september, og selv om han gjorde comeback for en måned siden, har han kun spilt halve håndballkamper.

– Det har gjort at jeg har ekstra sommerfugler. Jeg er jo ingen ungkalv lenger, så jeg var spent på hvordan kroppen ville reagere på så mye belastning, sier 36-åringen til NRK.

For da kapteinen entret parketten i Oslo Spektrum torsdag kveld hadde landslagssjef Christian Berge andre planer enn å la ham hvile. Han tok nemlig sjansen på å teste ut Norges meget verdifulle spiller fullt ut to uker før VM starter.

– Jeg ville at han skulle ha en gjennomkjøring, for å tåle mange mesterskapskamper, og jeg liker godt signalene han sender. Han ser bra ut fysisk, mener Berge.

Har vært i VM-tvil

Derfor spilte Myrhol hele kampen, med unntak av noen få minutters hvile i andreomgang. Han noterte seg med fem scoringer og sedvanlig solid forsvarsspill i det som ble seksmålsseier til Norge over Island.

– Det føltes bra med pust og fysisk form, men jeg merker at jeg mister litt det ekstra lille giret utover i kampen. Det får jeg av å spille mer håndball, så jeg er strålende fornøyd med hvordan kroppen reagerte, forklarer Skjern-spilleren.

STORSPILL: Bjarte Myrhol var tilbake i slag etter en høst hvor han har slitt med en kneskade. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For strekspilleren innrømmer at han har vært nervøs for om han ville rekke å komme i VM-form.

– Jeg har vært i tvil, for jeg visste aldri når kneet ville bli bra. Jeg er egentlig aldri den bekymrede typen, men da det tok så lang tid ble jeg litt bekymret, forteller han.

– Verdens beste

STORE GLIS: Bjarte Myrhol og Sander Sagosen er allerede i godt VM-humør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sander Sagosen, som herjet med islendingene med åtte mål og 13 målgivende – flere av dem til nettopp Myrhol, har derimot aldri vært engstelig på vegne av veteranen.

– Jeg har aldri vært bekymret. Bjarte er den mest seriøse jeg har spilt med, så at han snakker seg litt ned er nok bare for å ha en unnskyldning om han blir sliten i ny og ne, sier Sagosen, og gliser.

Å ha superduoen klar til VM, kan bli gull verdt for Norge.

– Han er den beste linjespilleren i verden. Jeg stoler blindt på at han tar ballen hver gang, så det er deilig å kunne lukke øya, bare avtale med et lite tegn og sende ballen inn, sier Sagosen.