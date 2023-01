Det var tre norske i finalen og jaggu herjet de ikke med konkurrentene.

– Side om side. Lotta og Tiril mot hverandre på oppløpet, sa NRK-kommentator Jann Post mens de tre norske suste først over målstreken.

I det Lotta Udnes Weng passerte målstreken holdt hun hendene over hodet før tvillingsøsteren Tiril kom rett bak og ga en solid bjørneklem.

– Det der var ordentlig morsomt. Norsk trippel altså for kvinnene, sier Post.

– Når jeg ser resultatene og at Tiril og Mathilde er bak meg føler jeg et rush i kroppen, sier Lotta Udnes Weng til NRK etter målgang.

– Det er rått å ha dobbel tvilling på toppen og trippel norsk med Mathilde. Jeg tror vi drømmer altså, sier tvillingsøster Tiril til Viaplay etter målgang.

TRIPPELJUBEL: Fra venstre: Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Begynner å puste Frida Karlsson i nakken

Tvillingene har vært oppe i verdenstoppen i flere år, men det er først denne sesongen at det virkelig har løsnet for tvillingene.

– Skal jeg bruke ett ord om Lotta og Tiril her så er det at de har vært bestemt i gjennomføringen. Mer enn noen gang. Og det har sammenheng med en selvtillit de er i ferd med å opparbeide, oppsummerer NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Før finalen hadde den norske trioen pratet sammen om å la de utenlandske konkurrentene ta seg av drajobben. Dette ga full uttelling.

– Vi vet at vi er gode på slutten, så vi planla at de andre jentene kunne gjøre jobben og at vi bare kunne ta det rolig bak der, ler Lotta.

For den svenske sammenlagtlederen Frida Karlsson røk ut allerede i kvartfinalen, dermed venter en solid pott med bonussekunder for Tiril.

– Tiril Udnes Weng begynner å puste Frida Karlsson farlig nær i nakken nå, sier NRKs Torgeir Bjørn etter seieren.

Dette var Lottas første seier i verdenscupen. Den beste plasseringen før dagens seier var en andreplass på Beitostølen før jul, også det i klassisk sprint.