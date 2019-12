Treneren i ekstase etter prestisjepris til Warholm: – Det er nesten helt uvirkelig

– Jeg ville sagt at det nesten er helt uvirkelig at en nordmann topper verdensrankingen i friidrett, i et så anerkjent friidrettsblad, forteller Karsten Warholms trener, Leif Olav Alnes til NRK.

For 61. gang kåret Track & Field årets mannlige friidrettsutøver. Juryen bestod i år av 36 internasjonale friidrettsekspert.

Med 34 av 36 stemmer, ble det en soleklar seier til hekkeløperen fra Ulsteinvik. Sprinteren Noah Lyles og svenske Daniel Ståhl ble henvist til andre- og tredjeplassen. Nevnte Lyles slo Warholm med to poeng sammenlagt på Det internasjonale friidrettsforbundets poengranking.

– Det er en enorm seier, det er en overlegen seier, det er helt rått, føyer Alnes til.

– Det er ingen popularitetskonkurranse

Kun en annen nordmann har vært inne på topp ti listen til magasinet før. Dobbelt OL- gullvinner i spyd, Andreas Thorkildsen har en én femte, syvende og niendeplass.

GULL: Warholm med VM-gullet han tok i Doha. Foto: Lise Åserud

I år var det Warholm sin tur, og det med en sesong som inneholdt Diamond League-trofeet, VM-gull og verdens nest raskeste tid på 400 meter hekk.

– Det unik med denne sesongen her er det jevne høye nivået. Om det var viktige løp eller NM så gikk de fort. Ingen i 400-meterhistorien har vært så jevne som ham, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post og fortsetter:

– Han er en av få utøvere i dagens friidrett som faktisk snuser på verdensrekorden, det sier noe om at nivået er skyhøyt.

Og nettopp det at det er prestasjonene på friidrettsbanen som veies i kåringen, gjør at det henger høyt, menn Alnes.

– Det her er ingen popularitetskonkurranse. Dette er en vurdering av prestasjoner, dette går ikke på hvor mange Instagram-følgere du har, eller den type ting, det her går på prestasjon.

– Verdensrekorden lever farlig

Hovedpersonen selv fikk beskjeden av Alnes etter en av deres «vanlige» økter sammen.

– Han var ganske fornøyd. Vi har vært på trening i dag, og trent «grisehardt» som alle andre dager, forteller treneren.

IMPONERT: NRKs friidrettskommentator og maratonløper, Jann Post, er imponert over Warholms sesong. Foto: Privat

Duoen er nå inne i oppkjøringen til det som er OL-sesongen 2020. Innendørs sesongen blir prioritert noe ned, og neste stopp på konkurranseprogrammet er Warholms eget stevne i Ulsteinvik, 28. februar.

Noen måneder senere, i august, venter sesongens hovedmål OL i Tokyo. Og kanskje blir det mer enn bare edelt metall. For med tiden 46,92 denne sesongen, snuser Warholm på verdensrekorden til Kevin Young, på 46,78

– Det er ingen som har vært så nære noen gang, og den har stått siden 92, den verdensrekorden lever farlig, forteller Post.