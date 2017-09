Tour of Britain-ryttere krasjet med parkert bil

Artikkelen oppdateres!

Krasjen skjedde rundt 45 kilometer før mål i byen Retford under den fjerde etappen av Tour of Britain.

TV-bildene viser at det sto to privatbiler parkert på høyre side av veien etter en brå venstresving for sykkelrytterne.

Flere klarte å svinge unna den første bilen, men det ble kaos da en rekke ryttere dundret inn i bakenden på kjøretøyet og knuste bakruta.

Politi og ambulansepersonell kom raskt til stedet hvor det så ut til å gå hardest utover BMCs ryttere. Lagte melder litt før klokken 16 på sin Twitter-konto at Brent Bookwalter er kjørt til sykehus for behandling.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.