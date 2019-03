Toppsyklist arrestert for doping

Den østerrikske toppsyklisten Stefan Denifl (31) har innrømmet å ha dopet seg med eget blod, melder flere østerrikske medier søndag. Denifl ble arrestert denne uka, men er løslatt etter innrømmelsen.

Denifl er ingen smågutt i sykkelverdenen. Han har blant annet en etappeseier i Spania rundt, og han har tidligere syklet på Team Cervélo med Thor Hushovd. Han har de siste sesongene syklet for Aqua Blue Sport.

Tysk og østerriksk politi gjennomførte en rekke dopingrazziaer onsdag, også i VM-byen Seefeld, der fem langrennsløpere ble arrestert, blant dem Aleksej Poltaranin og østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf.

Max Hauke er langrennsløperen som ble tatt med nåla i armen.

TATT MED NÅLA I ARMEN: Max Hauke ble arrestert i en razzia i Seefeld. Politimannen som tok videoen av den unge langrennsløperen har i etterkant blitt tatt ut av tjeneste som følge av at han publiserte den.

– Flere navn neste uke

Den østerrikske avisa Kronen Zeitung skriver at flere navn kan dukke opp neste uke. Det totale antallet er usikkert, men østerrikske medier har spekulert i at det kan dreie seg om over hundre utøvere i en rekke idretter.

Den tyske legen Mark Schmidt pekes på som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld, og han skal nå sitte i avhør hos tysk politi, og skal ha gått med på å samarbeide. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Det er ventet at dopingsaken vil eskalerende ytterligere når DNA-resultatene fra posene blir klare.

Den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürrs uttalelser i et tysk dokumentarprogram i januar kan ha bidratt til etterforskningen som resulterte i razziaen i Seefeld. Dürr ble avslørt for EPO under OL i Sotsji i 2014.

Dürr trekkes inn

Langrennsløperen Johannes Dürr, som i forrige måned var sentral i en tysk dopingdokumentar, trekkes også inn i denne saken. Ifølge Kronen Zeitung skal de to arresterte østerrikerne i avhør ha fortalt at det var nettopp Dürr som åpnet døra til den tyske doplegen.

Dürr selv benektet at han skal ha tystet på sine lagkamerater. Alt er opplysninger østerriksk politi så langt verken vil bekrefte eller avkrefte

LES MER OM SAKEN: Slik er nettverket politiet har dopingovervåket

Se dokumentaren om doperen Johannes Dürr: