Toppklubbene har kriget om Engen: – Da Barca kom på banen ble valget enkelt

Internasjonale toppklubber har lenge kjempet om å sikre seg den norske midtbanespilleren, men valget falt omsider på fotballgiganten Barcelona.

– Det er helt spesielt. Det er en veldig stor dag. Man er stolt og glad. Det er liksom noe med den klubben, sier Engen til NRK.

Barcelona har vært helt suverene det siste året, med overlegen seier i den spanske serien, cupgull og ikke minst: mesterligaseier.

– Da Barca kom på banen kjente jeg at her er det noe ekstra, og noe som frister ekstra også. Når man da får et veldig godt inntrykk av alt rundt, så var det egentlig et enkelt valg til slutt.

REGJERENDE MESTERLIGAVINNERE: Barcelona slo Chelsea hele 4–0 i finalen av mesterligaen tidligere i år. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Fotballfilosofien ble avgjørende

De to siste årene har Engen hatt stor suksess i den tyske klubben Wolfsburg, der hun har bidratt til seriegull, to cupgull og mesterligafinale.

Det har også gjort 23-åringen fra Melhus svært ettertraktet på overgangsmarkedet, og da hun ikke ønsket å forlenge kontrakten med Wolfsburg kunne hun velge blant de aller beste klubbene.

Da var det den typiske Barca-spillestilen og måten klubben bruker midtbanen på som ble avgjørende.

BLIR LAGVENNINNER: Ingrid Syrstad Engen (t.v.) og Caroline Graham Hansen skal spille sammen i Barcelona. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Barcelona har en fotballfilosofi som jeg synes er veldig interessant og som jeg tror at kan utvikle meg videre. Jeg har veldig stort fokus på det, det betyr veldig mye for meg. Jeg synes det er superspennende å kunne dra dit og lære av det, sier hun og fortsetter:

– Ønsket om ball hele tiden, de små forflytningene, å tørre å bruke ball. Den stilen er annerledes enn den jeg har hatt de siste årene, og det gleder jeg meg veldig til å bli utfordret på.

– De trenger en midtbanespiller

Til tross for at nivået trolig er et lite hakk opp fra Wolfsburg, har 23-åringen fått inntrykk av at hun er en spiller Barca trenger og vil satse på.

Ettersom midtbanespillerne Kheira Hamraoui og Victoria Losada (kaptein) forlater klubben, bør det være gode muligheter for trønderen å spille seg inn i startelleveren.

– Da trenger de også en midtbanespiller, så det passer meg bra. Jeg har ikke fått noen lovnader om spilletid, men jeg har en god følelse og de har et veldig stort kampprogram som gjør at man kommer til å få sjansen, tror jeg. Så da handler det om å bruke den og spille seg inn. Det er målet, sier hun.

FØLGER HANSEN: Ingrid Syrstad Engen (t.h.) har valgt samme klubbvei som landslagsvenninne Caroline Graham Hansen, og går fra Wolfsburg til Barcelona. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Får Graham Hansen som lagvenninne

Med overgangen til Barcelona blir Engen lagvenninne med norske Caroline Graham Hansen, som også har en fortid fra Wolfsburg. Engen forklarer at hun har hørt mye positivt om klubben fra landslagsvenninnen, og om «hvordan man gjør det der».

I BARCA-DRAKTEN: Engens kontrakt med Barcelona strekker seg til 30. juni 2023. Foto: FC Barcelona

Samtidig er det en trygghet med et kjent fjes, og en norsk stemme, når hun om et par ukers tid setter kursen sydover.

– Jeg har hatt skandinaver i Wolfsburg også, og man har jo kjent på at det har vært en trygghet. Så det ser jeg bare på som positivt, å ha en som kan være der og kanskje støtte litt ekstra, og som kan snakke norsk også.