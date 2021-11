Tønseth skuffet Iversen stort – gir opp verdenscupåpning og frykter OL-toget har gått

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For der Iversen viste at han er i bra slag og ble nummer to på OL-distansen lørdag, ble det langt tyngre for Tønseth. Byåsen-løperen endte på niendeplass, over minuttet bak dagens bestemann, nemlig Hans Christer Holund.

Det betyr at Tønseth trolig kan se langt etter å slå seg inn på verdenscuplaget til finske Ruka neste helg. Det er nemlig én plass igjen i den troppen. Med pallplass på Beitostølen idag, kunne trønderen vært høyaktuell.

– Jeg er skuffet over Didrik, sier Iversen.

– Hvorfor?

– Han har sett sprek ut og bør være med å kjempe om pallplasser i dag. Han har ikke noe valg heller. Jeg vet ikke, det kan være ski og det kan være mye, men jeg hadde håpet at han skulle være med oss å kjempe i toppen i dag.

– Alt stod på spill i dag

LANGT NEDE: Didrik Tønseth, her etter dagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tønseth sier til NRK at han nå kan se langt etter en plass til verdenscupåpningen.

– Iversen er skuffet over dem som kommer hit og har en sjanse, men kommer hit og går så dårlig. Føler du deg truffet av den kommentaren?

– Ja, det er jo altfor dårlig. Alt sto på spill i dag, og sånn er det. Det er kjedelig, sier Tønseth, som ikke ville skylde på skiene, men heller slo fast at han rett og slett ikke var god nok.

– Begynner du å tenke konsekvens underveis, at nå er det OL-toget som er i ferd med å gå allerede?

– Ja, du hører jo på sekunderingen og kjenner at det ikke er OL-fart. Det er ikke noe motiverende underveis.

Røthe brøt

TUNG DAG: For Sjur Røthe (foran), som her loser på dagens sterkeste på 15 kilometeren i klassisk, nemlig Hans Christer Holund. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men det var flere som skuffet Iversen. For det var ikke bare Tønseth som måtte levere varene for å komme seg til verdenscupåpningen. Men Sjur Røthe endte med å bryte. Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen ble nummer ti og syv.

I stedet ser det ut til at Erik Valnes (ble nummer fire) og sensasjonsmannen Håvard Moseby (tredjeplass) er aktuelle.

– Jeg er skuffet over alle som må være i form på Beito, men som ikke klarer å gå fortere, men det er godt for oss som ikke legger noe i det men klarer å gå fort likevel.

– Du er skuffet over dem?

– Ja, jeg er det altså. Det er klart når du har en veldig viktig sjanse for å slå oss som har vært best i klassisk, da skulle du trodd at det var noen som klarte å gå litt fortere. Kanskje vi gikk ganske fort, da.

Iversen som gikk seg inn til andreplass var sånn passe fornøyd med innsatsen.

– Det er en av mine bedre løp på Beitostølen. Jeg har bra feste og går jevnt. Alle slusene er ikke åpnet ennå, men det er deilig å ha en helt grei dag.