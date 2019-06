Tok NM-gull i styrkeløft – sekunder senere svimte han av

- Neymar vil tilbake til Barcelona

Den brasilianske superstjerna Neymar ønskjer seg tilbake til Barcelona, to år etter at han forlet klubben til fordel for franske PSG. Det opplyser Barcelonas visepresident Jordi Cardoner.

– Men vi har ikkje hatt kontakt med han, seier Cardoner.

Neymar blei den dyraste fotballspelaren i verda då han gjekk til PSG for 222 millionar euro i 2017.