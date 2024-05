Tok med Palestina-flagg på Vålerenga-kamp – ble truet med utkastelse

– Jeg har vært på Vålerenga-kamper siden jeg var liten, og det har aldri vært trøbbel med å ha med andre flagg inn noensinne. Jeg har hatt med palestinsk flagg flere ganger, uten at det har vært noe problem, sier Borgersrud på telefon til NRK mens kampen pågår på Valle.

Men denne gangen skjedde noe uventet. Vakter kom bort til henne med en klar beskjed:

– De trua med å ta flagget og kaste meg ut, forteller hun.

– Hva gjorde du?

– Jeg er her med en sønn, en nevø og en annen familie, og ville ikke bli kastet ut. Jeg spurte om navnet til vakten, men han ville ikke si det, sier hun.

Av den grunn har ikke NRK hatt mulighet til å konfrontere den aktuelle vakten med episoden. NRK har imidlertid snakket med et vitne som bekrefter hendelsen.

«Når det gjelder palestinske og israelske flagg mener vi situasjonen er såpass betent at det utgjør en reell sikkerhetsrisiko vi ikke ønsker», sier sikkerhetssjef Ronnie Bergheim i Vålerenga i et skriftlig svar til NRK.

– Handler ikke om politikk

Borgersud sier begrunnelsen hun fikk var at vaktene ikke ønsket politiske ytringer. Hun bestrider imidlertid at det var en politisk ytring, noe hun også ga uttrykk for på stedet.

– Det foregår et folkemord, og jeg støtter Palestina i deres kamp mot det. Dette handler ikke om politikk, det handler om grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.

For ordens skyld: Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen har ikke konkludert med at Israels krigføring i Palestina er folkemord, men har sagt at det er fare for folkemord.

Vil utestenge Israel

Vålerenga-supporteren finner flaggforbudet ekstra paradoksalt gitt klubbens tydelige holdning i krigen mellom Israel og Hamas.

– Vålerenga har jo bedt Norges Fotballforbund jobbe for å få Israel utestengt fra internasjonal fotball, påpeker hun.

12. mars fattet styret i Vålerenga Fotball følgende vedtak:

«Vålerenga Fotball vil arbeide for at Norges Fotballforbund tar initiativ til å ekskludere Israel fra UEFA inntil det er innført en varig våpenhvile, blokaden av Gaza er opphevet og Israel garanterer for full humanitær tilgang og nødhjelpsforsyninger til befolkningen i Gaza.»

NEDTUR: Vålerenga tapte 16. mai-kampen mot Kongsvinger. Foto: Heiko Junge / NTB

– Reell sikkerhetsrisiko

Sikkerhetssjef Ronnie Bergheim forsvarer vaktenes håndtering av saken.

«Det er en sikkerhetsfaglig vurdering å ikke tillate flagg eller budskap som kan oppfattes som en politisk markering. På samme måte vil for eksempel flagg fra Russland, Israel eller andre stater ikke tillates. Når det gjelder palestinske og israelske flagg mener vi situasjonen er såpass betent at det utgjør en reell sikkerhetsrisiko vi ikke ønsker», sier han i et skriftlig svar til NRK.

På spørsmål om det er et paradoks at Borgersrud nektes å vinke med palestinsk flagg samtidig som klubben har et styrevedtak på at Israel bør stenges ute fra internasjonal fotball, svarer han:

«Vedrørende styrevedtaket det refereres til er dette fattet av Vålerenga Fotball som organiserer bredden og damelaget i klubben, ikke Vålerenga Fotball Elite.»

Arrangementsansvarlig Frank Ove Hansen bekrefter at Vålerenga Fotball praktiserer andre regler enn Vålerenga Fotball Elite.

«I Toppserien kan man ta med palestinsk flagg, noe RBK-supporterne gjorde senest på den NRK-sendte toppseriekampen i går», skriver han i en e-post til NRK