Ingebrigtsen med suverent gull – ble tidenes mannlige EM-utøver

– Han forsvinner fra resten av Europa. Kongen av europeisk mellomdistanseløping gjør det igjen, ropte NRKs kommentator Jann Post.

Jakob Asserson Ingebrigtsen var ustoppelig i den italienske hovedstaden. Først vant han EM-gull på 5000 meter på lørdag, og i kveld ble dobbelen sikret med seier på 1500 meter.

Det gjør ham samtidig til tidenes mannlige EM-utøver. Og det i en alder av bare 23 år.

Se oppløpet her:

– Han forsvinner fra resten av Europa! Du trenger javascript for å se video.

Nordmannen har løpt seks EM-finaler i karrieren og vunnet samtlige. Ingen andre menn har seks gull gjennom mesterskapets 90 år lange historie.

– Den beste mannlige EM-utøveren noensinne i en alder av 23 år. En mer unik løper skal du lete lenge etter og han gjør det så lett, så lett, så lett, sier Post.

Vinnertiden på 1500 meter ble 31.31,95. Det er mesterskapsrekord. Se løpet her:

På kvinnesiden står Sandra Elkasevic Perkovic (33) med syv gull i diskos. Hun vant første gang i Barcelona i 2010 og har gått til topps samtlige ganger siden, også i årets EM.

NORSK JUBEL: Jakob Ingebrigtsen etter seieren på 1500 meter. Foto: NTB

Maktdemonstrasjon ga tidenes mesterskap

Hele 16 løpere sto på startstreken i EM-finalen. I semifinalen gikk flere løpere i bakken, men i etterkant besluttet juryen at samtlige skulle få gå videre.

Ingebrigtsen ville unngå nye fall i et tettpakket felt, og la seg helt bakerst fra start.

– Han er så sterk at han kan velge å gjøre det på denne måten, mente NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Deretter jobbet superstjernen seg sakte, men sikkert frem i tet når 500 meter var passert. Der forble Ingebrigtsen til løpet var over.

Ingen kunne hamle opp med Ingebrigtsen på oppløpet, som lekte seg til seier.

– Han får det til å se ut som et kretsmesterskap, sier Post.

MÅLGANG: Her sikres gullet. Foto: NTB

– Det sitter så naturlig for ham, å velge de kloke og sikre valgene. Og så har han full kontroll på våpenparken sin. Han vet akkurat hva han har å gå med til enhver tid. Og bruker våpnene riktig. Gradvis høyere og høyere fart, lyder rosen fra ekspert Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsens gull sørget også for tidenes beste EM for Norge. I Helsinki i 1994 tok det norske laget tre gull, to sølv og en bronse.

Norge sto med akkurat lik medaljefangst før onsdagens 1500 meter, men har nå altså ett gull mer enn for 30 år siden.

– Det er en flott avslutning på et veldig bra mesterskap for oss. Det er klart at den siste medaljen på en måte var forventet, men Jakob leverer nok en gang. Han har blitt en legende, sier sportssjef Erlend Slokvik til NRK.

Sjokkerte verden

Jakob Ingebrigtsen fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i en alder av 17 år. Det skjedde i EM, som i 2018 ble arrangert i Berlin.

Både i norsk og internasjonal friidrett var den yngste av løpebrødrene Ingebrigtsen et kjent navn før EM dette året. Det var likevel vanskelig å ikke la seg overraske og imponere av prestasjonene hans i den tyske hovedstaden.

Først ble gullet på favorittdistansen 1500 meter sikret. Kvelden etter ble dobbelen hentet hjem til Sandnes med et sensasjonelt gull på 5000 meter.

DOBBEL: Storebror Henrik tok sølvet bak Jakob på 5000 meter i 2018. Foto: NTB

Pandemien gjorde at neste EM kom fire år senere. Og i 2022 var det ikke lenger en 17 år gammel gjennombruddsgutt som sto på startstreken.

Da hadde Ingebrigtsen rukket å bli olympisk mester, og noe annet enn gull ville nærmest vært som fiasko og regne. Løpestjernen skuffet ikke, og livets andre EM-dobbel ble sikret.