Blakstad forlenger med Rosenborg

Julie Blakstad snakkes om som et av de største fotballtalentene Norge har sett på flere år. Nå har hun signert en toårsavtale med Rosenborg. Det melder klubben på sine nettsider.



– Når vi vet hvor stor interesse det er for henne fra norske og utenlandske klubber, er det med stor glede vi får denne avtalen i boks i god tid før sesongforberedelsene starter, sier Tarjei Smågesjø, sportslig leder i Rosenborg.



– Jeg synes RBK er en fin klubb, og jeg trives godt her. Jeg er mest opptatt av å utvikle meg. Jeg tror ikke jeg er klar for et utenlandsopphold riktig enda sier, Julie Blakstad til Adresseavisen.