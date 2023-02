– Eg ser jo rundt meg at det plutseleg er ein norsk 18-åring som blir seld til Benfica for 100 millionar. På den alderen spelte eg i 3.-divisjon, så eg blomstra litt seint, men det er betre seint enn aldri, seier Tobias Lauritsen.

Og blomstrar, det gjer han for alvor no.

25-åringen, som gjekk frå Odd til Sparta Rotterdam i sommar, står med seks nettkjenningar og to målgivande pasningar i den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen.

Nettstaden whoscored.com har nordmannen på sitt draumelag etter halvspelt sesong.

– Laget gjer det veldig bra, eg gjer det veldig bra, ja det er gøy om dagen, seier ein nøgd Lauritsen til NRK på telefon frå Nederland.

FEIRAR SKÅRING: Tobias Lauritsen i Sparta Rotterdam-drakta

– Nesten som ein sensasjon

Den tradisjonsrike klubben Sparta Rotterdam vart av fleire ekspertar spådd til å rykke ned.

Fasiten er ein heilt annan. Klubben ligg på 6.-plass og pustar lag som Ajax, Twente og PSV Eindhoven i nakken etter 20 rundar.

– Mange er sjokkerte over at vi gjer det så bra, seier Lauritsen.

Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay stadfestar det Lauritsen seier. Sparta-suksessen er ein stor snakkis i Nederland denne sesongen.

– Det er nesten som ein sensasjon å rekne med i nederlandsk fotball at klubben ligg der oppe. Dei held fram med å prestere godt òg. Det var ikkje berre eit blaff i starten av sesongen. Det skal Lauritsen ha mykje av æra for, seier Clay til NRK.

Kommentatoren har følgt toppdivisjonen i Nederland tett dei siste åra.

– Det å lykkast som spiss i æresdivisjonen er krevjande. Det er eit mykje høgare nivå enn i Eliteserien, fortel Clay vidare.

IMPONERT: Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay er imponert over prestasjonen til Tobias Lauritsen. Foto: Privat

For Lauritsen har det vore ein draum å flytte ut av Noreg for å spele fotball. No bur han saman med kjærasten og dei to hundane deira i Rotterdam.

– Burde sagt ifrå at eg kunne spele spiss

I ein alder av 18 år spelte Lauritsen som midtbanespelar for Skien-laget Odd, men vart ikkje tilboden proffkontrakt av den dåverande trenaren Dag-Eilev Fagermo.

– Eg signerte for Pors Grenland i 3. divisjon for å satse i eitt år til. Berre for å sjå kva det skulle føre til. Mange hadde nok gitt opp på det tidspunktet, men eg hadde alltid lysta og trua, seier Lauritsen.

Han søkte seg samtidig inn på vernepleiarstudiet for å kombinere det med speling i 3. divisjon. Det varte ikkje så lenge.

– Første skuledag var det ei forelesing der dei forklarte korleis det kom til å bli dei komande åra.

Tilrådinga frå forelesaren om å legge inn 40 timar i veka, skremde fotballspelaren.

– Plutseleg sa dei at det var 15 minutts pause. Då sprang eg berre ut døra, og etterpå ringde eg dei og sa at eg aldri kom tilbake.

Det var slump som gjorde at Lauritsen vart angrepsspelar.

– Vi mangla ein spiss på laget. Så eg spelte der ein kamp, det resulterte i nokre skåringar. Eg heldt fram med å spele der resten av sesongen og skåra mange mål. Det var slik det vart til, hugsar han.

Berre eitt år etter at han vart vraka, ville Odd ha han tilbake. Han signerte dermed ein ny kontrakt med eliteserielaget – og vips var karrieren på rett veg igjen.

– Det var Fagermo som var trenar. Det første han sa til meg var at eg burde sagt ifrå at eg kunne spele spiss, flirer Lauritsen.

MATCHVINNAR: Tobias Lauritsen vart matchvinnar mot Vålerenga for Odd i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sjølv om han fekk proffkontrakt som 19-åring, var det ikkje før hausten i fjor at reisedraumen gjekk i oppfylling.

– Det trur eg er veldig viktig for mange unge som ikkje får den første proffkontrakten dei er ute etter. At dei finn ein annan stad og kan blomstre der, og så heller få moglegheita litt seinare.

– Liker spissar som han

Spissen er 194 centimeter høg og har imponert mange med ferdigheitene hans både i lufta og med beina.

– I Nederland liker dei den typen spiss som er bygd sånn som han. Den fysiske typen som har eit breitt spekter av eigenskapar og er litt multirolle-spelar, seier Clay.