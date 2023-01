Toppserie-spilleren ble gravid: – Jeg følte meg som en byrde som ikke lenger var ønsket i klubben

– Jeg hadde ingen tanker om å slutte å spille fotball da jeg ble gravid. Det er trist og tungt å tenke på at fotballkarrieren ble avsluttet på den måten, sier Victoria Ludvigsen til NRK.

Etter at islandske Sara Björk Gunnarsdóttir stod frem og fortalte at toppklubben Lyon holdt tilbake lønna hennes da hun ble gravid, har Ludvigsen reflektert mye over egne opplevelser.

Ludvigsen fikk de pengene hun hadde rett på fra NAV, gjennom sykepenger og mammapermisjon, men følte seg likevel dårlig behandlet av Vålerenga. Hun forventet hjelp til å komme seg fortest mulig tilbake på banen, men fikk ingen oppfølging eller tilrettelegging fra klubben.

Hun følte hun stod på bar bakke. Det er hun ikke alene om.

NRK har vært i kontakt med en rekke Toppserie-spillere som har blitt gravide mens de var aktive. Erfaringene er delte, men de aller fleste har følt seg dårlig ivaretatt og peker på manglende oppfølging og tilrettelegging fra klubbene.

BEKYMRET: Hege Jørgensen synes det er trist å høre om spillere som føler seg dårlig behandlet under og etter svangerskap. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette bekymrer Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

– Det er helt uakseptabelt å ikke ivareta spillere som blir gravide. De bør få en rød løper inn til klubbhuset i hele graviditetsperioden og etterpå, sier hun.

Følte seg alene

Det var på ingen måte tilfellet for Ludvigsen.

Hun var 26 år og i sitt livs form da hun fant ut at hun var gravid. Da hun fortalte ledelsen i Vålerenga om graviditeten, hadde hun fremdeles et år igjen av kontrakten.

Ludvigsen, som hadde vært en nøkkelspiller og startet nesten alt av kamper for Vålerenga i 2018 og 2019, tenkte at det kom til å bli tøft å kombinere svangerskap og familieliv med fotballen, men var motivert til å satse videre.

Det hun ikke var forberedt på var at hun måtte klare seg alene, uten hjelp fra klubben.

NØKKELSPILLER: Victoria Ludvigsen var med å sikre cup- og seriesølv med Vålerenga i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hun forteller at kommunikasjon med klubben, tilrettelegging og oppfølging var helt fraværende både før og etter fødsel.

– Jeg har opplevd å bli fulgt opp tett når jeg har vært skadet, men da jeg ble gravid var det ingenting. Jeg har lagt ned så mye tid og energi i Vålerenga. Behandlingen tilbake har vært skuffende.

Hverdagen ble snudd opp ned. Fra å være en viktig del av Vålerengas tøffe satsing følte hun seg ekskludert og alene.

– Jeg følte meg som en byrde som ikke lenger var ønsket i klubben, sier hun.

Klubbdirektøren svarer

NRK har lagt frem Ludvigsens kritikk av sin tidligere arbeidsgiver for Vålerenga.

– Victoria har nok et poeng i at det har vært for lite kompetanse i klubbene på hvordan man følger opp toppspillere under svangerskapet, sier klubbdirektør Harriet Rudd.

Hun sier det er beklagelig at spilleren ikke var fornøyd med oppfølgingen, og at de tar til seg tilbakemeldingen.

Rudd forteller at Vålerenga generelt har et stort fokus på kontinuerlig oppfølging av hver enkelt spiller, og at det ville være en selvfølge dersom en spiller ble gravid i dag.

– Uten at det skal være noen unnskyldning, så var situasjonen i 2020 litt ekstra vanskelig på grunn av covid-restriksjonene, legger hun til.

MØDRE: Stine Hovland (t.v.) og Ingrid Stenevik har fortsatt med fotball etter at de fikk barn, men forteller at det har vært fryktelig krevende. Her er de avbildet under et arrangement i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

I full trening tre uker etter fødsel

Brann-spiller Ingrid Stenevik fikk barn da hun var 19 år og spilte i Sandviken. Det begynner å bli en stund siden, men hun husker fremdeles følelsen av å være alene og uten oppfølging.

Stenevik fikk ikke noe eget treningsopplegg da hun ble mor, men begynte å trene for fullt sammen med resten av lagvenninnene allerede tre uker etter fødsel.

Den risikoen ville hun ikke tatt igjen.

– På den tiden var jeg ung og det gikk overraskende bra, men det er ikke sånn det skal være. Hvis ønsket om en litt eldre Toppserie skal bli oppfylt må man legge bedre til rette for at man kan kombinere familieliv og fotballkarrieren, sier hun.

En annen som kombinerer toppfotball med jobb og familieliv er Arna-Bjørnars Stine Hovland.

Hun tror flertallet av norske klubber ikke aner hvordan de skal håndtere og tilrettelegge når en spiller får barn.

– Mye handler nok om økonomi og forståelse, om å få hverdagen til å gå rundt. Det er noe annet å bare forsørge seg selv, enn om du har et barn å tenke på, sier Hovland.

– Vi kan ikke ha det slik

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner mener at det ikke har vært nok bevissthet rundt problemstillingen tidligere.

Hun forklarer at klubbene i stor grad har blitt drevet av frivillighet og at det ikke har vært økonomi til å ansette tilstrekkelig støtteapparat rundt spillerne.

– Og alle har for mye å gjøre hele tiden. Det er nok litt av forklaringen. Men vi kan jo ikke ha det slik. Det er utrolig viktig å legge til rette for spillerne, i alle livsfaser. Og vi vet jo i tillegg at de ofte blir bedre etter graviditeten. Det er en vinn-vinn situasjon for alle.

Jørgensen forteller at klubbene selv har satt temaet på agendaen, og at bedre forhold for mødre i fotballen er et målområde i Toppseriens nye strategiplan.

– Så gjenstår det å bearbeide hva vi konkret skal gjøre og hvilke tiltak vi skal sette i gang, men mye handler om bevissthet.

La opp etter fødsel

I dag er Victoria Ludvigsen tobarnsmor og jobber fulltid som politi, en jobb hun trives godt i.

Likevel er det fremdeles litt vondt å tenke på at fotballkarrieren ikke varte lenger. Hun tror hun hadde flere gode år igjen på banen om klubben hadde satset på henne også etter at hun ble gravid.

– Jeg skjønner at det er toppidrett vi driver med og at man ikke kan bruke masse ressurser på en spiller som ikke kan spille, men jeg skulle ønske det var et opplegg som kunne hjelpe meg å komme fortest mulig tilbake. Derfor er det viktig å rette fokus på dette og kanskje bane vei slik at andre ikke opplever det samme som meg.

BYTTET YRKE: Victoria Ludvigsen jobber i dag som politi. Foto: Privat

Ludvigsen valgte å legge opp etter fødselen i juni 2020.

– Det ble til slutt en helhetsvurdering. Det handlet mye om situasjonen min i Vålerenga, men også om økonomi og hvor utfordrende det er å kombinere fotball, jobb og familieliv.