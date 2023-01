Ut mot Berisha etter Molde-avtale: – Har oppført seg som et «rauhål»

– Etter et halvt år er han sutrete igjen, og han viser nok en gang fingeren til alle klubbene han har spilt for. Nå gjør han seg selv upopulær igjen, og det er grunnen til at vi er mange som håper han blir en flopp, sier Roar Åkerlund, styreleder i supportergruppen Vikinghordene, til NRK.

Det var tirsdag at Molde kunne bekrefte at Veton Berisha er klar for klubben etter et kort opphold i svenske Hammarby.

TV 2 hevder at overgangssummen ligger på totalt 37 millioner kroner.

Berisha dro fra Viking så sent som i sommer, og det at han returnerer til norsk fotball og til en konkurrent får flere til å tordne.

– Har oppført seg som et «rauhål»

Det er ikke nødvendigvis selve overgangen til Molde som gjør Åkerlund sint. Det er oppførselen til den tidligere Viking-profilen han reagerer på.

Overfor TV 2 kaller supporterlederen ham for «klubbhore», altså en spiller som bytter klubb hyppig.

– Klubbhore har blitt brukt i alle år. Når man går fra klubb til klubb, så er man en klubbhore. Det mener jeg han er når han i tre klubber har oppført seg som et «rauhål» og presser frem en overgang. Han, agentene og klubbene har fylt lommeboka godt på dette opplegget, sier Åkerlund.

REAGERER: Roar Åkerlund er ikke nådig i kritikken mot Veton Berisha. Foto: Privat

– For oss supportere er dette underordnet, for alle supportere misliker måten han oppfører seg på. Da må han tåle å høre kritikk, sier han videre.

NRK har vært i kontakt med Berisha, som ikke ønsker å kommentere kritikken.

Rogalendingen uttalte seg imidlertid om overgangen til blåtrøyene da klubbyttet ble bekreftet tirsdag.

– Først og fremst er det den interessen Molde og Erling (Moe) har vist for at jeg skal spille her. Så er det jo en toppklubb i Norge som kjemper om titler og i Europa, sa Berisha til NRK.

TIDLIGERE HELT: Veton Berisha var en nøkkelspiller for Viking frem til han dro til Hammarby sommeren 2022. Foto: Carina Johansen / NTB

Kristjansson ser rødt

Det er ikke bare Åkerlund som reagerer sterkt på overgangen. En av Norges mest profilerte Viking-supportere og Rødt-politiker Mimir Kristjansson rister på hodet av den tidligere supporteryndlingen.

Politikeren forteller han må gjøre noen pusteøvelser før han gjennomfører et intervju om den omstridte overgangen.

– Jeg blir kvalm, rett og slett. Det er ikke det at han går til Molde, men det handler om måten det gjøres på. Alle skifter klubber i løpet av livet, sånn er det. De vil tjene penger, og jeg har en forståelse for det. Berisha har ikke så mange år igjen av karrieren, så at han vil få mest mulig ut av den er én sak, sier Kristjansson og fortsetter:

– Han dro fra Viking (i 2015) uten at klubben fikk noe særlig for ham. Deretter dro han til Brann og ble tilgitt til tross for det han gjorde. Nå har han sutret seg ut av Brann, var god for Viking, sutret seg til Hammarby og sutret seg ut av den klubben også, påpeker politikeren.

VIKING-SUPPORTER: Rødt-politiker Mimir Kristjansson. Foto: Rødt

Han mener overgangen til seriemesteren viser at pengene er viktig for ham, og han mener det fantes andre utveier, for eksempel å bli i Hammarby lenger enn et halvt år.

Han påpeker at det er mye følelser i Stavanger knyttet til denne overgangen.

– Viking-fansen har unnet ham å dra til utlandet to ganger, men når han kommer tilbake til Norge for andre gang når han sier Viking er klubben i hans hjerte, så blir det litt voldsomt. Vi skal leve med spillere som kommer og går, men han har dratt det til det ekstreme, mener Kristjansson.

Kan bli voldsom pipekonsert

NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg kan forstå skuffelsen og sinnet blant supporterne.

– Jeg tror han er klar over kritikken selv også. Han vet at det er fordeler og ulemper med alle klubbytter i fotballen. Han tar sine valg basert på det som er riktig for ham, så får han nesten svare hvorfor selv, sier Løkberg.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Kristoffer Løkberg (nummer 24) og Veton Berisha. Foto: Carina Johansen / NTB

Han tror ikke kritikken går så hardt innpå sin tidligere lagkamerat, og påpeker det kan være forskjellige grunner til at en slik overgang gjennomføres.

– Det man ønsker som supporter er spillere som kjenner på kjærligheten til drakta og klubben som man selv gjør. Når det ikke gjenspeiles i handling, så skjønner jeg det gjør vondt, sier NRKs fotballekspert.

Søndag 4. juni kan Berisha returnere til sin tidligere hjemmebane i Stavanger, og det spørs om mottakelsen blir særlig god.

– Det tror jeg blir ny rekord i pipekonsert, sier Åkerlund.

Han sier at det ikke er noe stort planlagt for Berisha foreløpig.

– Vi bruker ikke mye energi på det, men det blir en pipekonsert som ikke ligner grisen.

Kristjansson ser for seg flere ulike scenarioer.

– Jeg tror han får en heit mottakelse, men vi får se hva som skjer. Det ene alternativet er å ignorere det eller det andre er å lage et voldsomt helvete. Mitt forslag er å lage sanger om Valon Berisha, for det er en mann vi er glad i.