To steg i retning Real Madrid 

De visste han var god. Men ikke så god.

I Spania har hyllesten vart siden søndag. Martin Ødegaard har vært en av La Ligas sensasjoner med sitt storspill for Real Sociedad, klubben han er på lån i fra Real Madrid.

Nordmannen scoret vinnermål borte mot Mallorca forrige helg, og forventes å starte kveldens baskiske derby mot Athletic Club de Bilbao. Pangstarten betyr mye for Ødegard, for dette utlånet er hans sjanse til å vise seg frem for Real Madrid.

Faktisk skriver spansk presse at Real Madrid kan hente ham tilbake allerede neste år.

Det høres drøyt ut. Men slik han spiller nå, er det til Madrid han er på vei.

Bedre enn forventet

For om Ødegaard kan dominere for Real Sociedad som 20-åring, er det realistisk å håpe på spill i Real Madrid om to år. Lagene han spiller mot nå, er de samme han vil bli bedt om å senke om han skulle få tillit på Santiago Bernabéu.

Selvsagt vil Real Madrid kun være aktuelt om Ødegaard opprettholder formen, men starten har vært bedre enn de fleste hadde forventet.

For selv om Ødegaard alltid har vært et stortalent, var det vanskelig å si om storspillet hans i én liga kom til å overføres til en annen. Han herjet i nederlandske Vitesse forrige sesong, hvor han ble en langt mer målfarlig spiller, med ni mål og 12 målgivende pasninger i ligaen.

Men La Liga er et stort steg opp fra Nederland, og på disse sidene var spørsmålet om Ødegaard virkelig var klar for La Liga.

To uker senere har spørsmålet blitt besvart.

Ødegaards store sjanse

Nå vet de hvem han er

Ødegaard har ikke bare kommet seg inn i førsteelleveren til et lag som jakter europeisk cupspill. Han har blitt en nøkkelspiller, en uvurderlig del av Real Sociedads angrep.

Man visste på forhånd at La Real savnet en playmaker som Ødegaard. Oppgaven med å styre angrepsspillet pleide å tilhøre klubblegenden Xabi Prieto, som la opp for to år siden, og så Sergio Canales, som dro til Real Betis i fjor.

At Ødegaard fikk rollen, var logisk. At han skulle belønne tilliten så kjapt, var mer overraskende.

Innflytelsen hans har vært enorm. I åpningskampen borte mot Valencia, som endte 1–1, spilte han bak spissen i en 4-2-3-1 og trakk i trådene. De fleste angrep gikk gjennom ham. Fem av lagets avslutninger kom etter at han hadde gitt den siste pasningen.

Totalt slo Ødegaard flere pasninger på den offensive delen av banen enn noen annen spiller i La Liga den første runden.

– Ødegaard er brikken som har manglet, skrev den katalanske sportsavisen Mundo Deportivo.

Mot Mallorca i neste runde viste så Ødegaard målfarligheten som han utviklet i Vitesse. Syv minutter før slutt startet han en kontring, fikk ballen tilbake, la den til rette med et utsøkt førstetouch, og løftet den over keeper.

Scoringen sikret Real Sociedads første seier borte mot Mallorca på 16 år.

– Nå vet La Liga hvem Martin Ødegaard er, skrev Marca, Spanias største sportsavis.

«Geni»

Med disse to kampene har Ødegaard skaffet seg den tilliten han manglet da han begynte på Real Madrids reservelag, Castilla, samt i Heerenveen, hvor han dro på lån før Vitesse.

Spesielt i Castilla kom han aldri helt i gang fra starten av, noe som førte til kritikk og ekstra press. I Heerenveen, som han gikk til i januar 2017, ble han av og til benket det første halvåret, noe som ikke akkurat hjalp utviklingen til en såpass ung spiller.

Noe lignende virker usannsynlig i Real Sociedad. Ødegaard har fått den sentrale rollen på midtbanen som han liker så godt. Han har spilt hvert minutt. Han har løpt mest av samtlige spillere i La Liga de første to rundene – 24,5 kilometer.

Det er tydelig at han har tillit hos Real Sociedads trener, Imanol Alguacil.

– Vi er veldig heldige som har ham med oss, sier Alguacil.

Det virker heller ikke sannsynlig at pressen skal begynne å kritisere Ødegaard. Mundo Deportivo hadde ham på forsiden forrige mandag med overskriften «Geniø», et spill på ordet genio, som betyr geni.

Madrid-baserte Marca har understreket at Ødegaard er i ferd med å motbevise sine kritikere med sin andre ankomst i Spania.

– Han er den samme gutten som ankom som 16-åring, dro til Nederland for å lære, og som nå har landet i Spania for at de som tvilte på fremgangen hans i utlandet, kan se ham på kloss hold hver eneste uke, skriver Marca.

Broen til Madrid

Selv Diario AS, avisen som skrev en rekke kritiske saker om Ødegaard da han var i Castilla, har skrytt av ham. Denne uken la de ut videoen av målet mot Mallorca under følgende overskrift:

«Han har alt det Real Madrid trenger».

Og dette er nå et av spørsmålene i spansk presse. Real Madrid sliter under Zinédine Zidane, som har prøvd å kvitte seg med Gareth Bale og James Rodríguez, to stjerner som spiller omtrent i Ødegaards posisjon.

SLITER: Zinédine Zidane sliter med å få Real Madrid til å fungere. Foto: Paul White / AP

Så lenge Real Madrid vakler og Ødegaard briljerer, vil det snakkes om hvor vidt laget fra hovedstaden bør hente ham tilbake før avtalt tid.

Låneavtalen med Real Sociedad skal være på to år, men både Mundo Deportivo og Diario AS skriver at selve kontrakten er på ett år, med mulighet for ett års forlengelse. I teorien kan altså Real Madrid hente ham tilbake neste sommer.

Om det vil skje, og om det faktisk er lurt, er et annet spørsmål, men bare at muligheten diskuteres, sier noe om hva Ødegaard utretter i Spania. Det var denne starten han trengte.

Om utlånet er broen som kan føre ham fra Nederland til Real Madrid, har Ødegaard allerede tatt to steg i riktig retning.