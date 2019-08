Det er dette de gjør, Real Madrid, når de virkelig vil teste ungguttene. De sender dem på lån til andre lag i La Liga, en av verdens to beste divisjoner, hvor haiene sirkler og vannet er dypt.

De som klarer å svømme, får kanskje spille på Real Madrids A-lag.

De som synker, selges ofte til mindre klubber.

I kveld kaster Martin Ødegaard seg ut på dypet. Helt siden han gikk fra Strømsgodset til Real Madrid i januar 2015, har drømmen vært å spille fast på A-laget. Men han er fortsatt bare 20 år. Så de neste to årene skal han leies ut til Real Sociedad.

Real Sociedad, en stolt klubb i Baskerland, begynner sin sesong borte mot Valencia i dag 19.00.

Dette er Ødegaards store sjanse.

Mye står på spill. Om Ødegaard spiller bra for Real Sociedad disse to sesongene, vil Real Madrid vite at han duger i La Liga, hvor de hvert år kjemper om tittelen.

Men skulle han falle gjennom, vil fremtiden hans i klubben være usikker.

Så langt vet Real Madrid at Ødegaard er god nok til å spille i den nederlandske toppligaen, Eredivisie. Der har han vært på lån de siste to og et halvt årene, først i Heerenveen og så Vitesse, hvor han ble en av ligaens beste spillere.

Men steget fra Eredivisie til La Liga er stort.

– Det er en helt annen verden. Det blir veldig tøft for ham i Spania, sier Jeroen Kapteijns, som dekker Eredivisie for den nederlandske storavisen De Telegraaf, til NRK.

Før sesongstarten sitter dermed både Real Madrid, Real Sociedad og en rekke nordmenn med det samme spørsmålet: Vil Ødegaard synke eller svømme?

Ingen har svaret. Men Ødegaards fortid kan gi oss noen hint.

– Hvordan er det mulig?

Sist Ødegaard spilte i Spania, slet han med å score mål i tredjedivisjon.

Ungguttens turné rundt i Europa hadde ført ham til Real Madrid, hvor han trente med A-laget og spilte kamper for reservelaget, Castilla, på tredje nivå. To år senere ble han lånt ut til Heerenveen.

Ødegaard fikk 62 kamper for Castilla og scoret fem mål.

Selv om han hadde spilt en offisiell kamp for A-laget, var han milevis unna en plass i stallen.

Nederland ble ansett som en mer gunstig utviklingsarena for Ødegaard. Der hvor Castillas avdeling i tredjedivisjon byr på robuste veteraner og regntunge baner i Baskerland, har Eredivisie høyt teknisk nivå og offensive lag.

Ødegaard kom til Heerenveen i januar 2017, halvveis i sesongen, med drømmen intakt.

– Jeg ønsker selvfølgelig å komme tilbake til Madrid og etter hvert spille meg inn der. Det er hovedmålet, sa Ødegaard til NRK.

Men starten i Heerenveen kunne knapt vært verre.

LÅNEAVTALE: Det norske stortalentet har her akkurat blitt presentert som Heerenveens nye spiller, hentet på en låneavtale fra Real Madrid. Datoen er 10. januar 2017 Foto: Catrinus Van Der Veen / AFP

Ødegaard fikk ikke spille fast. De første seks månedene slet han av og til benken, og det hjalp ikke at han fikk en ankelskade.

Først sesongen etter spilte Ødegaard regelmessig. Men selv da fikk han kritikk.

Det var ikke det at han manglet ferdigheter. De fleste ble imponert av touchet, vendingene, pasningene. Men på 24 ligakamper sto Ødegaard kun for to mål og én målgivende pasning.

Kapteijns sier:

– Alle i media og på tribunen satt med det samme spørsmålet: Hvordan er det mulig at en spiller med et slikt talent har så få mål og målgivende pasninger?

Sjanseskaperen

Svaret var todelt. Det fantes grunn til å tro at Ødegaard burde hatt flere målgivende enn det han fikk.

Ifølge det ledende statistikkbyrået Opta, som bruker matematiske modeller til å måle kvaliteten på sjanser, hadde Ødegaard skapt sjanser som realistisk sett burde ført til 0,29 mål per 90 minutter. Kun syv spillere som spilte fast i ligaen hadde et høyere snitt.

Med andre ord: Hadde lagkameratene scoret på like mange sjanser som de burde, ville Ødegaard hatt en målgivende pasning omtrent hver tredje kamp.

Samtidig var det klart at Ødegaard ikke var like farlig som han burde være. Han var åpenbart ikke klar for A-laget til Real Madrid. Så han tok en ny sesong på lån, i Vitesse.

Han visste hva han måtte forbedre, ifølge Kapteijns.

– Da jeg først intervjuet ham i Vitesse, sa han at han ville bli mer effektiv. Han ville ha flere mål og målgivende. Han jobbet virkelig hardt med det, sier Kapteijns.

Mentalt skifte

I starten så Ødegaard ut til å ha samme problemer som før. Han fikk ett målpoeng på de første åtte ligakampene.

Men sent i oktober scoret han i en cupkamp mot Heracles.

– Det hjalp meg til å komme over en terskel. Statistikk sier ikke alt, men det skaper et grunnlag for tillit, sa Ødegaard til avisen Algemeen Dagblad.

Plutselig var Ødegaard ustoppelig. Han viste som vanlig repertoaret sitt: vendinger, tuneller, piruetter, silkemyke medtak. Men han trakk oftere inn sentralt i banen, hvor han leverte ambisiøse pasninger og susende skudd.

– Han hadde ikke lyst til å bli spilleren som bare showet. Han ville være spilleren som avgjorde kamper. Det var et mentalt skifte, sier Kapteijns.

MER MÅLFARLIG: Martin Ødegaard forsøker seg fra distanse i en kamp mot PSV i april i år. Foto: Olaf Kraak / AFP

Da målene begynte å renne inn, økte Ødegaards selvtillit.

– Det handler om å være direkte og søke avslutninger, skudd og sistepasninger hele tiden. Det har jeg hatt mye fokus på, spesielt etter forrige sesong hvor jeg følte at jeg fikk veldig dårlig uttelling på mange sjanser, sa Ødegaard til Aftenposten.

Da sesongen var over, hadde Vitesse havnet på en fin femteplass. Ødegaard hadde ni mål og 12 målgivende pasninger.

– For god for Nederland

Tiden i Vitesse utgjør grunnlaget for enhver vurdering av hvor god Ødegaard nå er blitt. Han ble tatt ut på sesongens lag i Eredivisie. Kapteijns mener han var blant de fem beste spillerne i ligaen.

Men en enda mer presis vurdering kan gjøres ved hjelp av statistikk. Statistikkbyråer liker å telle key passes, altså pasninger som fører til avslutning. Ødegaard hadde 2,5 slike pasninger per 90 minutter i sin første sesong i Nederland. I den andre hadde han 1,9.

I Vitesse fløy tallet opp til 3,8.

Kun én av spillerne som spilte fast i Eredivisie, Ajax-vingen Hakin Ziyech, slo slike pasninger oftere.

Andre tall analyserer Ødegaard i enda mer detalj. NRK har fått tilgang til statistikk fra StatsBomb, et analyseselskap som jobber med en rekke toppklubber i Europa.

StatsBomb har for vane å lage såkalte «radarer» som fungerer som statistiske profiler for spillerne.

Her er Ødegaards radar i Vitesse.

Grafikk: Statsbomb

Desto lenger ut fargene går, desto høyere scorer Ødegaard. Grafikken kan virke forvirrende, så det er verdt å forklare de viktigste begrepene. Alle verdier er per 90 minutter.

– Passing%: Treffprosent på pasningene. Her scorer Ødegaard lavt, men det gjenspeiler at han har tatt mer risikable valg med ballen.

– Deep Progressions: En modell som beregner hvor ofte Ødegaard førte ballen inn i banens siste tredjedel.

– xG Assisted: En modell som beregner hvor mange målgivende Ødegaard hadde hatt om lagkameratene hadde scoret på sjansene med normal frekvens. Snittet til Ødegaard lå her på 0,35, som er en forbedring fra tiden i Heerenveen.

– Successful Dribbles: Vellykkede driblinger.

– Fouls Won: Frispark skaffet.

– Pressure Regains, Pressures: To modeller som viser hvor ofte Ødegaard legger press på ballfører.

Alt i alt er dette en strålende radar for en 20-årig midtbanespiller, sier James Yorke, som er analytiker i StatsBomb.

– Du kan se at han er en komplett pasningsspiller og sjanseskaper som i tillegg bidrar med defensivt arbeid, sier Yorke til NRK.

StatsBomb har også en grafikk som viser hvor Ødegaard har skutt fra.

Grafikk: Statsbomb

De ulike figurene tar litt tid å lære seg, men det viktigste er at de viser hvor Ødegaard har skutt fra. Man ser at han har prøvd mange langskudd. Det er sjelden han kommer seg inn i boksen.

Dette kan være både positivt og negativt. Ødegaard er åpenbart flink til å skyte, siden han scorer så ofte fra langt hold. Men det pleier å være vanskelig, selv for de beste spillerne, å score mye over lang tid uten å komme seg til skudd nærmere mål.

Uansett er Ødegaard mer en tilrettelegger enn en målscorer. Yorke er ikke i tvil.

– Ødegaard er utvilsomt klar for et nytt steg opp. Han er for god for Nederland, sier han.

SCORINGSGLEDE: Martin Ødegaard har akkurat scoret for Vitesse i en kamp mot PSV april 2019. Foto: Olaf Kraak / AFP

Fallgruvene

Om Ødegaard vil skinne i Spania, er imidlertid fortsatt et vanskelig spørsmål.

– Den nederlandske ligaen er fin for tekniske spillere. Nesten alle lag ønsker å angripe, så de etterlater store rom. De spiller også offensiv fotball i La Liga, men både fysisk og defensivt er den på et helt annet nivå, sier Kapteijns.

Det er tydelig at Real Madrid ser Ødegaards utlån som en mulig bro fra Eredivisie til A-laget.

De spanske gigantene låner ofte ut unge spillere som er for gode for Castilla, men som ikke er modne nok for A-laget. Blant suksesshistoriene finner vi høyrebacken Dani Carvajal og midtbaneankeret Casemiro, som var i henholdsvis Leverkusen (Tyskland) og Porto (Portugal). De ble teknisk sett solgt, men med avtale om at Real Madrid kunne kjøpe dem tilbake.

Begge ble kjøpt tilbake og tatt inn på A-laget, hvor de vant tre mesterligaer på rad under Zinédine Zidane fra 2016 til 2018.

Håpet til Ødegaard er at noe lignende kan skje med ham. Han har forlenget kontrakten med Real Madrid til 2023, som antyder at han er med i deres planer.

Men nå skal mye stemme. Ødegaard skal ha en klubb hvor han trives, en by han liker, et lag hvor han passer inn, en trener som gir ham spilletid og ansvar.

Hvert av disse punktene er en mulig fallgruve.

– Vil bli satset på

Derfor er dette klubbyttet så viktig. I et intervju med den norske podcasten LaLigaLoca sa Ødegaard nylig at det er han – og ikke Real Madrid – som har valgt Real Sociedad.

At han vil trives i byen, virker sannsynlig. Real Sociedad er i San Sebastián, en av Spanias flotteste byer, kjent for en praktfull strandpromenade og trange gater hvor flere dører fører inn til Michelin-restauranter.

Real Sociedad, som kalles «La Real», vant La Liga i 1981 og 1982. De siste årene har de ofte slåss om spill i Europa. Forrige sesong kom de på niendeplass.

Ødegaard har funnet seg et hus og har trent med laget i mer enn en måned.

– Jeg føler meg bra. Lagkameratene, trenerne og alle i klubben har gjort at jeg føler meg veldig komfortabel. Treningene er bra, vi jobber hardt, sa Ødegaard til Marca i juli.

Treneren, Imanol Alguacil, er en tidligere høyreback for laget som tok jobben i desember i fjor. Han har jobbet med klubbens ungdomsavdeling samt B-laget.

Det lover godt for Ødegaard, tror Josu Galdos Frantzen, en nordmann født i San Sebastián, som har fulgt La Real i 17 år.

– Inntrykket jeg har fått denne sommeren, er at Ødegaard vil bli satset på. Men han skal ikke ta for lett på oppgaven, for det offensive arsenalet til Real Sociedad holder svært høyt nivå, sier Frantzen til NRK.

Savner en playmaker

Det offensive arsenalet består av blant andre stjernevingen Mikel Oyarzabal, driblefanten Adnan Januzaj, den brasilianske spissen Willian José, den nykjøpte midtbanespilleren Portu, og den svenske spissen Alexander Isak.

Ødegaards spilletid kommer delvis an på formasjonen. Ødegaard fortalte LaLigaLoca at han er tiltenkt en rolle som høyre indreløper eller offensiv midtbane.

Sistnevnte rolle er spesielt aktuell, for La Real har manglet en offensiv playmaker siden klubblegenden Xabi Prieto la skoene på hyllen for to år siden og Sergio Canales dro til Real Betis i fjor.

– Forrige sesong klarte de aldri å fylle tomrommet Xabi Prieto og Canales etterlot seg. De trengte en offensiv og teknisk spiller med god visjon for spillet. En som vet når det er lurt å angripe, og når laget bør holde igjen. Dette har gjort at interessen for Ødegaard har vært stor, sier Frantzen.

Behovet for Ødegaard har blitt gjenspeilet i La Reals treningskamper i sommer.

I første kamp, mot Lagun Onak, startet Ødegaard som offensiv midtbane og slo en målgivende pasning. Like etter skrev storavisen Mundo Deportivo at både spillere og trenere i La Real har blitt imponert av Ødegaards tekniske ferdigheter.

De resterende syv vennskapskampene har Ødegaard vært blant de mest brukte spillerne. Etter kampen mot Watford, som Ødegaard startet, ble han hyllet av lokalavisen El Diario Vasco.

– Han ser pasninger som andre ikke en gang kan forestille seg. Hodet hans ser ut til å fungere på en høyere frekvens enn resten, skrev avisen.

Optimismen i La Real er stor før sesongstart. Stadionet, Anoeta, er i ferd med å renoveres, og vil få en kapasitet på 42 000. Klubben har solgt 32 000 sesongbilletter, som er rekord.

Lagets mål er en plass blant de syv beste, som betyr spill i Europa.

For Ødegaard er målet å vise seg frem. Frantzen tror han holder hodet over vannet.

– Laget spiller en fotball som passer ham perfekt. Jeg tror det kommer til å bli veldig gøy å se Real Sociedad og Ødegaard denne sesongen. Sannsynligheten for at han lykkes i Baskerland, er stor, sier Frantzen.

Real Sociedad sesongåpner borte mot Valencia lørdag kl. 19.00.

