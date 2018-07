– Alle tre er påmeldt på 1500 og 5000 meter. Så får vi jo se om alle løper begge distansene, men de er veldig innstilt på det selv, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Ut fra prestasjonene så langt i år er Filip og Jakob klare medaljekandidater på 1500 meter, med Henrik som en outsider.

På 5000 er det Henrik og Jakob som ser ut til å være nærmest medalje, med Filip som en joker.

Det kan med andre ord bli to knalltøffe dueller mellom brødrene når EM starter 7. august.

EM-uttaket offentliggjøres kl. 12.00 tirsdag

Frykter belastningen

Pappa Gjert er likevel ikke helt ubekymret.

– Det er ikke vanlig å løpe flere distanser i mesterskap. Men for mine gutter har det nærmest blitt en regel, ikke et unntak, påpeker han overfor NRK.

Frykten er at belastningen blir for stor, og at medaljemulighetene reduseres hvis de gaper over for mye. Denne gangen gjelder frykten spesielt eldstemann Henrik, som etter skadeåret i fjor fortsatt har et tynt treningsgrunnlag.

– Det er en viss risiko for Henrik. Det blir to knalltøffe 1500-metere han må igjennom før 5000-meteren. Og på papiret er jo 5000 hans beste distanse denne gangen. Når det er sagt, så blir grunnlaget gradvis bedre, påpeker Gjert Ingebrigtsen.

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, deler ikke Gjert Ingebrigtsens bekymring.

– Selv om Henrik har et tynnere grunnlag enn brødrene, er han fremdeles veldig godt trent. To 1500-metere kan slå positivt ut før en 5000-meter, det blir fin kvalitetstrening. Samtidig viste Henrik i London, under generalprøven før EM, at selv om han er et lite stykke bak brødrene, er han helt på høyde med de fleste andre konkurrentene på 1500-meter. Det bør han være med på, sier Rodal.

Hinder aldri aktuelt

Da EM-programmet skulle spikres, var det aldri snakk om at Jakob Ingebrigtsen skulle løpe 3000 meter hinder i stedet for 5000 meter.

Hadde han stilt der, hadde familien Ingebrigtsen hatt medaljekandidater på tre distanser.

– Jeg tenker at i mesterskap så handler det om å ta medaljer, og at det er underordnet hvilken øvelse det skjer på. Men guttene ser det ikke slik. Jakob sier at hinder er en B-øvelse, det kan han løpe når han blir gammel. Guttene føler det er mer prestisje å løpe 1500 og 5000, som sammen med 100 meter kanskje er de mest prestisjefylte øvelsene i alle mesterskap. Det må jeg respektere, sier Gjert Ingebrigtsen.

Vebjørn Rodal forstår Jakob Ingebrigtsens prioritering.

– Både 1500-meter og 5000-meter er store, prestisjefylte løpsøvelser. At Jakob opplever 3000-meter hinder som B-preget, og heller vil utfordre seg mot de beste på 5000-meter, er en knalltøff avgjørelse av en 17-åring. Det er nok den tankegangen som har gjort ham til den unike utøveren han er for alderen. Men Jakob hadde vært en medaljekandidat på 3000-meter hinder, sier Rodal, som likevel tror på mange medaljer til familien Ingebrigtsen.

– De tar med seg mellom fire og seks medaljer. Det kan godt skje at de tar full pott. De har overbevist oss mange ganger før.