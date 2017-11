Tidligere toppspiller blir landslagets materialforvalter

– Det er dette som ligger mitt hjerte nærmest, sier Fedje til NRK.

Han er noe så sjeldent som en materialforvalter med bakgrunn fra eliteseriespill. 32-åringen debuterte på toppnivå for Sogndal på Briskeby i 2004, og den lovende målvakten fikk med seg ni kamper for laget i hjembygda før det ble Oslo og daværende 1. divisjonsklubb Manglerud Star.

Spillerkarrieren er for lengst over, og nå har han sagt opp jobben som materialforvalter i Vålerenga for kun å konsentrere seg om å legge til rette for de norske landslagsspillerne.

– Alle tidligere spillere kan ikke bli trenere. Jeg liker å legge til rette med utstyr, at ting skal se bra ut i garderoben og slikt, forklarer Fedje.

Forlater Vålerenga

32-åringen har blant annet jobbet som keepertrener i Kongsvinger etter at han la opp. Foran 2016-sesongen ble han heltidsansatt som «matris» i Vålerenga der han jobber ut året.

I høst har han kombinert oppgavene på Valle med landslagsjobben, men fra 1. januar er det kun plagg med flagget på brystet som skal brettes og legges frem.

FERDIG I VIF: Fedje har sagt opp jobben i Vålerenga for å konsentrere seg om landslaget. Foto: Wegard Bakkehaug

– Det er gjevt å få jobbe med landslaget. Jeg har vært heldig som har fått sjansen i en stor klubb som Vålerenga, men 150 reisedøgn blir mye med to små barn, samboer, hund og slikt alle har. Jeg kan ikke strekke strikken så langt at den ryker, sier Fedje.

Under praten med NRK lemper han kasser fra en varebil inn i resepsjonen på hotellet i Bratislava sammen med utstyrsansvarlig Simon Day.

Kjenner sjargongen

Og de fleste hadde nok blitt overrasket over hvor mye utstyr som faktisk er med når landslaget reiser på tur.

– Hva er oppgavene dine som «matris» for Norge?

– Først og fremst utstyr. Å sørge for at alt av utstyr er på plass og legge til rette for spillere og støtteapparat.

– Kan du bruke spillerbakgrunnen til noe i rollen som materialforvalter?

– Ja, det tror jeg nok. Jeg kjenner sjargongen i garderoben, nerven og pulsen i miljøet. Det er ikke vanlig at spillere går over i min rolle, men jeg tror det er positivt, sier Fedje.