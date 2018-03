Thrilleravslutning i følsomt Fenne-farvel: – Det ble en del grining

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tiril Eckhoff, Marte Olsbu og Synnøve Solemdal entret nemlig stadion med et hjerte på det ene kinnet og navnet «Hilde» på det andre. Det var for til ære for lagvenninne Hilde Fenne, som har bestemt seg for å gi seg som skiskytter.

LEGGER OPP: Hilde Fenne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det ble en del grining. Jeg griner jo selv, bare jeg skal fortelle om det, forklarer en emosjonell Fenne til NRK.

– Det er tøft. Jeg håper vi klarer å holde kontakten, legger hun til.

24-åringen sier at hun ikke har motivasjon til å gå løs på en ny sesong, og at hun gleder seg til å ta fatt på andre ting. Dagens gest fra lagvenninnene var hun ikke forberedt på.

– Jeg ble litt overrasket da de andre jentene kom på stadion, erkjenner Fenne.

Gråtkvalt Eckhoff

Eckhoff ble beste norske kvinne med en sjuendeplass etter tre bom. Etter målgang kjempet hun mot tårene på grunn av Fennes beslutning om å gi seg.

– Det er sykt trist. Hilde er en kjempebra jente, sier hun idet tårene presser på.

– Toppidrettslivet er for særinger. Jeg skjønner at hun har lyst til å gjøre noe annet, fortsetter Eckhoff.

Også Solemdal tar til tårene etter rennet:

– Hun har vært veldig viktig brikke for meg. Vi har bodd mye på rom sammen. Jeg kommer til å savne henne veldig, sier hun nærmest hikstende.

Intens duell

I sporet kjempet finske Kaisa Mäkäräinen og Anastasija Kuzmina fra Slovakia om å vinne verdenscupen sammenlagt. Det skilte kun seks poeng mellom de to før dagens fellesstart i Tjumen, og de fulgte hverandre tett gjennom konkurransen.

Mäkäräinen slo til med fullt hus på siste stående og en god sisterunde, men hun våget ikke å slippe jubelen løs før en stund etter målgang. Til slutt viste det seg at hennes sjetteplass var nok til å sikre den gjeve krystallkula.