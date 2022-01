Mistenker mulig røket bånd

Sebastian Foss-Solevåg har vært til sjekk og kontroll av hånda etter et fall under slalåmomgangen i Adelboden.



Det mistenkes et mulig røket bånd, og nærmere undersøkelsen er nødvendig. Verdenscuplederen hadde klart bestetid av samtlige på siste mellomtid, men falt like før målstreken.