Thingnes Bø suveren i Nove Mesto: – Han er et skiskyttermonster

– Det var et fantastisk løp. Det var veldig godt å endelig få det fulle huset, spesielt i kampen mot Martin Fourcade, sier en smilende Thingnes Bø til NRK.

I dag som i forrige uke var Johannes Thingnes Bø uslåelig på sprinten. I Nove Mesto tok 25-åringen en knusende seier og gikk inn til sin tredje av tre mulige sprintseiere så langt denne sesongen.

Til sammen var det seks norske som stilte til start i Tsjekkia, og både Tarjei Bø, Henrik L'Abee-Lund og Erlend Bjøntegård sikret topp ti-plasseringer.

Allerede ved første passering var stryningen over tolv sekunder foran nestemann på lista, og han så seg heller ikke tilbake. Til slutt ble det 21 sekunder ned til andreplassen.

Best i sporet og på standplass

Ved første skyting fikk Thingnes Bø en pangstart og skjøt fullt hus. I tillegg til en knallhard åpning i sporet, sikret han seg et forsprang som varte løpet ut.

– Det er vanskelig å si om jeg noen gang har vært i så god form. Vi har alltid knallgode ski, så der er vi best hele tiden. Når jeg skyter ti av ti i tillegg til å gå fort, så kan man jo legge to og to sammen og forstå at det går bra, sier han til NRK.

Også ved andre skyting var det feilfritt fra Thingnes Bø, som gikk ut med en ledelse på nesten ett helt minutt. I nordmannens andre etappe gikk han sammen med sin franske rival Martin Fourcade, som skjøt seg bort på andre skyting.

– Hvordan var det å se Fourcade bomme så mye?

– I kampens hete føles én bom som veldig mye, men vi vet at det går an å vinne selv med den bommen. Han fikk en billig førsterunde i ryggen på meg, men jeg skal innrømme at jeg smilte da jeg så den første bommen, sier Thingnes Bø til NRK.

Også på kommentatorplass var begeistringen stor da stryningens andre fulle hus var et faktum.

– Se på dette her! For et løp han gjør. Han er et skiskyttermonster, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith, da Thingnes Bø gikk ut med over ett minutts forsprang etter siste skyting.

Overlegen seier

Til slutt var det ingen tvil om hvem som kom til å vinne i Nove Mesto. Russiske Alexandr Loginov yppet seg ved andre skyting, men i likhet med resten av løperne i Tsjekkia var det ingen som kunne måle seg med farten Thingnes Bø hadde i sporet.

– Johannes er irriterende god. Det er det jeg har å si om han, sier Erlend Bjøntegård til NRK.

Loginov endte til slutt på andreplass, mens svenske Martin Ponsiluoma sikret tredjeplassen.

Seieren betyr at Thingnes Bø sikret seg et solid forsprang i forkant av jaktstarten på lørdag. Han leder nå verdenscupen med 308 poeng. Fourcade på andreplass har 232.