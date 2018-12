Fourcade sprakk da Thingnes Bø knuste alle

25-åringen fra Stryn ser ustoppelig ut om dagen, og tok i dag sin tredje strake seier i verdenscupen denne sesongen. Allerede før i dag var han klar verdenscupleder, foran Simon Eder. Den avstanden ble større i dag.

For Thingnes Bø dundret ut fra start, og etter en feilfri første skyting hadde han allerede da fikset seg en 17 sekunders ledelse på Émilien Jacquelin og Martin Fourcade, som var nærmest.

På den andre skytingen virket det som at det skulle bli en parademars, men med en bom på det siste skuddet åpnet han opp for angrep fra dem som kom bak.

– Jeg prøver å gå smart hele veien, og utnytte langrennsfarten. Vi hadde vanvittige rå ski i dag. Når man tar igjen femten sekunder på et minutt, da har du gode ski, forteller Johannes Thingnes Bø til NRK.

Martin Fourcade fikk problemer med farten i sporet og endte 8,6 sekunder bak Thingnes Bø. Foto: Kerstin Joensson / AP

Fourcade sprakk

I mål var han godt foran de som allerede hadde gått i mål, også utøvere som ikke hadde bommet i det hele tatt.

Men bakfra kom fjorårets aller beste skiskytter i full fart. Martin Fourcade traff alle blinkene på begge skytingene, og gikk ut 0,8 sekunder bak Thingnes Bø etter siste skyting.

Men det viste seg fort at farten i sporet ikke var høy nok for franskmannen, og i mål endte han hele 8,6 sekunder bak nordmannen, til tross for en bom mindre.

– Johannes går på ski på en helt annen skala enn alle andre de tre siste løpene, forteller Fourcade etter målgang.

Fourcade viste bedre takter enn han har gjort i sesongåpningen, men han er fortsatt langt bak Thingnes Bø på langrennsfarten, og det viste seg på resultatlistene i Hochfilzen.

Svak norsk innsats

Det norske laget skuffet voldsomt og Tarjei Bø, Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard bommet alle tre ganger eller mer.

Sindre Pettersen fikk to bom totalt, men endte to minutter og 57 sekunder bak Thingnes Bø.

Nærmest vinneren var Vetle Sjåstad Christiansen som havnet på en respektabel 10. plass, uten noen bom, 50 sekunder bak Thingnes Bø.