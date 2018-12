– Det var kaos i dag, men det gikk fint til slutt, sier Thingnes Bø til NRK etter sin femte verdenscupseier på syv forsøk.

«Kaoset» han refererer til handler om at han brakk kroken på armreimen da han skulle kle på seg på hotellet før dagens renn i Nove Mesto.

Han skulle bare sjekke at reimen satt der den skulle, men ødela den i stedet. Armreimen er festet til øvre del av armen og sørger for støtte under liggende skyting.

Bestiller reimer på rappen

HER STARTET TRØBBELET: Johannes Thingnes Bøs reim før rennet i Nove Mesto lørdag. Foto: Privat / Privat

– Vi hadde ikke noen reim i reserve for den hadde vi brukt opp, sier stryningen.

25-åringen forteller videre at tidligere landslagstrener Egil Gjelland reiste på hotellet for å finne en ny. Men han fant ikke riktig type reim. I «kaoset» som oppstod fikk han til slutt låne reim av Synnøve Solemdal.

– Jeg kommer til å bestille fem stykker på rappen, sier Thingnes Bø – som gjerne vil være en slik opplevelse foruten i fremtiden.

– Som planlagt

Han kan smile av hendelsen i ettertid. For han vant til slutt den 12,5 kilometer lange jaktstarten. Til slutt skilte det 6,2 sekunder ned til russiske Aleksander Loginov og 23,9 sekunder til storebror Tarjei på tredjeplass på lørdagens jaktstart.

Thingnes Bø sier at det hele var litt som planlagt. Han melder at han visste at han ikke kom til å skyte fullt på dagens konkurranse.

Spenning

25-åringen hadde et strålende utgangspunkt etter torsdagens sprint. Loginov kom jaktende 21 sekunder bak fra start. Ned til neste forfølger var det 54 sekunder - mens Tarjei Bø hadde over minuttet opp til lillebroren.

Etter to skytinger så det også komfortabelt ut. Men etter to stående serier hvor han bommet tre ganger var det plutselig spennende igjen. Loginov hadde kastet seg inn i kampen om seier - det samme hadde Tarjei Bø etter 19 treff av 20 mulige.

Råsterk avslutning

Men inne på den siste runden var Thingnes Bø sterkest. Først ble storebror parkert i en av de mange motbakkene. Så måtte også Loginov gi opp å følge denne vinterens store skiskytter-konge.

Da Thingnes Bø krysset målstreken tok han sin femte verdenscupseier denne sesongen på syv mulige forsøk. At også storebror Tarjei tar steget opp på pallen sammen med ham, kommenterer han slik:

– Veldig kjekt, melder Thingnes Bø - og smiler godt.

Av de øvrige norske ble Erlend Bjøntegård nummer ni, Vetle Sjåstad Christian nummer 20, mens Henrik L'Abée-Lund gikk inn til en 23. plass.

Råsterk jule-måned

Men lørdagens mann sett med norske øyne var altså Johannes Thingnes Bø. Søndag kan han runde av en fantastisk desember måned. Da står 15 kilometer fellesstart på programmet.

For siden verdenscupåpningen i Pokljuka har han nå notert seg for fem verdenscupseire. Han leder sammenlagt med hele 368 poeng. Det er 82 poeng ned til Loginov som er nestemann på listen.