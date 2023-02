Og da Sebastian Samuelsson leverte fire fulle hus kunne han cruise inn til VM-gull på fellesstarten.

Dermed røk muligheten til å ta historiske fire av fire individuelle gull på herresiden i et VM for Thingnes Bø. Stryningen ender likevel med imponerende fem gull, ett sølv og ett bronse i VM.

– Jeg er utrolig fornøyd med VM. Jeg var på skuddhold til gull selv om jeg bommet på siste, men rullegardinen min gikk ned da svenskene gikk voldsomt (på sisterunden), sier Thingnes Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bøe med ett bom på siste skyting

Martin Ponsiluoma sikret dobbelt svensk med sølv.

– Kan man slå Johannes Thingnes Bø? Ja! Vi kan slå han med to svensker, sier Sveriges trener Johannes Lukas til SVT.

– Altfor dårlig

Thingnes Bø startet med en bom på første skyting, men tok enkelt igjen tetgruppen bestående av blant annet Sturla Holm Lægreid og Martin Ponsiluoma, som hadde fullt hus på første skyting.

På forsøk nummer to på standplass kom enda en bom fra VM-kongen, som dermed måtte bruke starten av fellesstarten på å jage inn sekunder. Lægreid måtte også i strafferunden.

– Det er altfor dårlig liggskyting under så fine forhold, var dommen fra NRK-ekspert Ola Lunde.

Se andre skyting

Men på den første stående skytingen viste Thingnes Bø hvorfor han er verdens beste skiskytter. Først inn på standplass stilte han seg opp og senket blink etter blink i et ellevilt tempo.

– Det er perfekt, helt perfekt! Ikke bare treffer han, han skyter raskere enn de andre også. Han får en kjempeluke, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Johannes med fullt hus

Da var veien åpen for et historisk gull for Thingnes Bø, men på siste skyting kom en kostbar bom. Det utnyttet Sebastian Samuelsson, som faktisk rykket ifra VM-kongen på siste runde. I ensom majestet kunne han juble for VM-gull.

Sturla Holm Lægreid ble nest beste norske på en fjerdeplass. Tarjei Bø ble nummer ni, Johannes Dale nummer elleve, mens Vetle Sjåstad Christiansen endte på 12.-plass.