Thingnes Bø mørbanka etter 3000 meter: – Hadde fått grundig juling av Johaug

– Mesterligafinalen flyttes

Sky Italia melder at finalen i mesterligaen flyttes fra Istanbul til Lisboa. Datoen er satt til 23. august.



Sky hevder å vite at det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finaler i løpet av sju spilledager over 12 dager.



Kampene skal spilles på to stadioner uten publikum. UEFA-styret er ventet å ta den formelle beslutningen kommende onsdag.