Thingnes Bø føler seg dårleg førebudd: – Fekk ein liten knekk

– Det kjennast heilt utruleg. Det var enda større enn det eg trudde det kom til å vere, gliser ein svært stolt Johannes Thingnes Bø.

Han er tilbake i verdscupen for fyrste gong etter at han sist veke blei far. Men han meiner han ikkje er i stand til å herje i løypa som han gjorde i Le Grand-Bornard like før jul.

Bonus å få verdscuprenn før VM

Til det har han fått sove for lite den siste veka.

– Eg er ikkje utkvilt og fekk ein liten knekk etter at eg reiste heimanfrå. Eg har ikkje gjort anna i dag enn å sove, flirer Bø.

Johannes Thingnes Bø vann dei fleste duellane mot Martin Fourcade før jul. Men Fourcade har vist langt betre form i Bø sitt fråver frå verdscupen. Begge har fem verdscupsigrar denne sesongen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / Fredrik Sandberg/TT

Derfor går han inn mot helga med ei heilt anna forventing enn han brukar.

– Eg kan ikkje forvente å levere på same nivå som før jul. Nå må eg gå inn med låge skuldrer og prøve å gløyme at eg vanlegvis har lyst til å vinne.

Landslagstrenar Siegfried Mazet trur også han kan få det tungt på torsdagens 20 kilometer.

– Eg håpar at han kan starte på same nivå som han gjorde før jul, men han har lagt ned god trening både før og etter fødselen. Sjølvsagt vil kanskje det fyrste rennet kanskje ikkje gå så bra, men seinare i helga trur eg han vil vere «back in business», seier Mazet.

Verdscupen samanlagt Ekspandér faktaboks Martin Fourcade 507 Quentin Fillon Maillet 436 Simon Desthieux 435 Tarjei Bø 391 Alexander Loginov 390 Emilien Jacquelin 380 Johannes Thingnes Bø 374 Benedikt Doll 330 Erlend Bjøntegaard 326 Johannes Dale 322

Fourcade-siger fekk han ut på treningsøkt

Det var ikkje sikkert Bø skulle gå eit einaste verdscuprenn før VM, derfor føler han det er rein bonus å få stå på startstreken i Pokljuka.

Motivasjonen er også på topp etter å ha sett erkerivalen Martin Fourcade tilbake i toppslag den siste tida. Fourcade har vunne dei fire siste verdscuprenna og har tatt over leiartrøya.

– Det gjorde at eg kom meg ut på ei økt på kvelden etter å ha sett han vinne. Eg er glad for den konkurransen. Det er noko ein kjenner best på når ein er vekke, kor tent ein blir på å slå dei beste i verda.

Sigrane til Martin Fourcade i Ruhpolding fekk Johannes Thingnes Bø Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Som han også sa før sesongen meiner 26-åringen at verdscupen samanlagt er tapt etter å ha stått over så mange renn.

– Han har tatt eit stort grep om verdscupen totalt og det er kjedeleg å kjenne på den kjensla. Me er bitre konkurrentar og det var kjedeleg å ikkje få utfordre han når han gjer det så bra.