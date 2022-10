På et møterom på Holmenkollen Park Hotel satt en dypt preget gjeng. Johaug var i møte med Norges Skiforbund og hadde tatt med seg advokat, manager Jørn Ernst og kjæresten Nils Jakob Hoff.

Fra Skiforbundet hadde president Erik Røste, kommunikasjonssjef Espen Graff, leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad og medieansvarlig for langrennslandslaget Gro Eide møtt opp.

– Det var åpenbart ikke bare meg denne saken var tøff for, det var en gjeng hardt prøvede og slitne mennesker som satt rundt bordet, forteller Johaug i sin nye biografi, som er ført i pennen av NRK-journalist Anders Skjerdingstad.

I TÅRER: Therese Johaug og kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff på pressekonferansen i 2016 etter at det ble kjent at Johaug ble tatt for doping. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Trodde nesten ikke det jeg hørte

Johaug skriver at hun ønsket å gå ut med nyheten om den positive dopingprøven i media, og fikk støtte fra Skiforbundet. De ønsket imidlertid at hun skulle vente til etter et planlagt kickoff for langrennslandslagene to dager senere, ifølge henne selv.

Her skulle planene for den kommende vinteren presenteres og de største stjernene skulle være tilgjengelig for pressen. Skiforbundet lurte på om det var aktuelt for Johaug å stille, men fikk kontant nei.

Da kom forslaget om at hun kunne lyge og si at hun var syk, slik at man hadde en forklaring på hvorfor hun ikke kunne være der, hevder Johaug.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte, skriver langrennsesset, som gjorde det klart at hennes offentliggjøring måtte finne sted før kickoffet.

NRK har prøvd å få en kommentar fra mangeårig kommunikasjonssjef i skiforbundet Espen Graff og tidligere skipresident Erik Røste til saken, men har foreløpig ikke lykkes. Til VG har han sagt følgende til Johaugs versjon av saken:

– Det var et møte hvor alle var sterkt preget og det ble diskutert ulike løsninger, både kloke og mindre kloke. Vi diskuterte utfordringer rundt det store kickoffet, men det viktigste fra mitt ståsted er at vi selvsagt ville fortelle historien slik den var. Vi hadde god kommunikasjon med Christian Hjort og Jørn Ernst. Det resulterte med at skistyret avlyste kickoffet og planla for pressekonferanse, sier han til avisen.

Var rasende

Ifølge Johaug argumenterte Skiforbundet på sin side for at det ville ødelegge for deres planer, og at det ville stjele alt fokuset fra resten av kickoffet. Det var på dette tidspunktet det kokte over for Nils Jakob Hoff.

RASTE: Johaugs kjæreste, Nils Jakob Hoff. Foto: Berit Roald / NTB

Johaug skriver at han klasket neven i bordet, skjøv stolen tilbake og leverte en tordentale om hvor forferdelig kjæresten hadde det for tiden. «Og nå vil dere at Therese skal gå ut og ljuge?» ropte han rasende, samtidig som han tok opp en penn fra bordet og kasta den av all kraft.

Den føk igjennom rommet som et prosjektil, ikke langt over huet på skipresidenten, og traff veggen med et smell», heter det i et utdrag fra boka.

– Vi var i en kaotisk situasjon alle sammen og ble kastet inn noe vi ikke visste hva var. Begge parter som satt i det rommet hadde veldig høye skuldre og sa ting de ikke burde sagt sett i ettertid, sier Johaug på Dagsrevyen torsdag.

Hun mener det var uaktuelt å lyve.

– Det sto ikke til min troverdighet. Det var ikke de verdiene jeg vokste opp med hjemme i Dalsbygda. Jeg skulle ikke lyve. Det gjorde at min kjæreste fikk veldig nok og hisset seg opp. Jeg fikk viljen min til slutt heldigvis, fortsetter hun.

STØTTESPILLER: Therese Johaug blir gratulert av kjæresten Nils Jakob Hoff etter 30 kilometer-fellesstarten under Holmenkollen skishow tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Det ble stille i rommet, og etter litt tok Røste ordet. Han ba Johaug holde pressekonferansen sin og bestemte samtidig at kickoffet skulle avlyses.

– Jeg husker Nils Jakob ble sint og kastet en penn. Det var mange til stede, men mitt inntrykk er at detaljene ikke huskes så godt. Det er ulike versjoner av hvorfor han var sint, sier Graff til VG om møtet.

Johaug ble til slutt dømt for brudd på dopingreglene og fikk ikke returnere til profesjonell idrett før 19. april 2018. Dermed gikk hun glipp av ski-OL samme år.