Therese Johaug er gravid: – Overgår alle gullene jeg har hatt

Den tidligere skidronningen la opp etter OL-sesongen i fjor, hvor hun kronet en strålende karriere med tre gull. Nå kan hun dele at hun er gravid og venter barn, sammen med forloveden Nils Jakob Hoff.

– Det er jo det største en kan oppnå. Det overgår alle gullene jeg har tatt, for å si det sånn, sier hun til NRK.

– Jeg synes det er veldig stas, og så må jeg si at jeg synes det er litt skummelt. At du ikke helt vet hva du går til. Men at jeg gleder meg veldig. Jeg føler det har skjedd veldig mye i 2022, sier Johaug videre.

Johaug sier hun er «veldig spent» på det som venter.

– Jeg er vant til å styre hverdagen min helt selv, og plutselig er det en helt ny sjef i huset. Det er litt skrekkblandet fryd, sier hun.

HYLLEST: Therese Johaug ble hyllet av publikum på vei mot seier på tremila i Holmenkollen i fjor, et par dager etter at hun hadde gitt beskjed om at hun ville legge opp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Har fått tips av Bjørgen

Johaug opplyser at det er ventet at barnet vil komme i løpet av årets første halvår, og sier graviditeten kom på toppen av et allerede innholdsrikt 2022.

FLOKKEN UTVIDES: Det skriver Therese Johaug, som også deler nyheten på Instagram. Foto: Therese Johaug / skjermdump Instagram

– Fra pandemi til Beijing og tre OL-gull og en drøm der som gikk i oppfyllelse. Til russetid og heisaturer i hele sommer. Festing fra mars til august, og så ble det plutselig stopp, gitt, på høsten. Det har vært et veldig innholdsrikt år. Jeg føler kanskje ikke jeg kunne fått inn mer i 2022, sier Johaug muntert.

Selv om hun har lagt opp, har Johaug beholdt en aktiv livsstil. Treningen vil hun også fortsette med under graviditeten, og hun sier at en annen tidligere skidronning har kommet med råd.

– Jeg har pratet mye med Marit (Bjørgen), så jeg har fått litt tips om hva jeg skal kjenne etter og hva jeg kan trene. Jeg har fått god oppfølging av de folka jeg har jobbet med, både på Olympiatoppen og tidligere, sier hun.

RÅD OG TIPS: Marit Bjørgen og Therese Johaug var i mange år i verdenstoppen sammen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bjørgen er i dag tobarnsmor. Hun ble mor for første gang i desember 2015, men returnerte til 2016/17-sesongen. Der tok hun fire gull, før hun fulgte opp med to gull i OL året etter. Bjørgen la så opp og fikk sitt andre barn våren 2019.

På spørsmål om et comeback kan være aktuelt for Johaug, svarer hun:

– Det har jeg ikke noe svar på.

34-åringen fra Dalsbydga har i vinter jobbet som ekspert i NRKs langrennssendinger. Det vil hun fortsette med også de neste ukene.

– Jeg skal fortsatt være med på NM og VM i Planica. Formen er fin. Jeg var veldig trøtt i starten. Det var uvant for meg å være. I forhold til mange andre jeg hører om, så har jeg vært veldig heldig, forteller Johaug.

Flere lykkeønskninger

Flere profiler har kommet med sine lykkeønskinger etter at Johaug delte nyheten på Instagram.

– Fantastisk Therese, skriver skiskytter Tiril Eckhoff.

– Stas! Gratulerer, skriver skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold.

– Gratulerer. Så fantastisk, skriver friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Johaug slo gjennom da hun som 18-åring gikk inn til bronse på VM-tremila i Sapporo i 2007. Karrierens første OL-gull kom da hun var med på vinnerlaget på stafetten i 2010, før hun tok sitt første individuelle VM-gull da hun vant tremila i Holmenkollen i 2011.

I løpet av karrieren ble det totalt fire OL-gull og 14 VM-gull, tre sammenlagtseirer i verdenscupen og tre seirer i Tour de Ski. Hun tok totalt 82 seirer i verdenscupen.

Johaug testet i 2016 positivt på det forbudte stoffet klostebol. Til slutt, etter at saken ble anket til idrettens voldgiftsrett (CAS), ble hun utestengt i 18 måneder. Det gjorde at hun ikke fikk delta i VM i Lahti i 2017 og OL i Pyeongchang i 2018.

Hun kom sterkt tilbake etter utestengelsen og avsluttet altså karrieren med å vinne 10, 15 og 30 kilometer i OL i Beijing. For det er hun også nominert til både årets kvinnelige utøver og årets navn på Idrettsgallaen.