Carlsen før potensielt Niemann-møte: – Det får du se

Tidligere i desember ble det klart at Hans Niemann stiller i VM i lyn- og hurtigsjakk, som starter mandag i Almaty, Kasakhstan. Det betyr at muligheten for et nytt møte mellom Niemann og Magnus Carlsen er til stede.

Carlsen har nektet å spille mot Niemann før og kommet med sterke jukseanklager mot den unge amerikaneren. Sist de møttes tapte nordmannen med vilje. Med 34 VM-runder er sjansen betydelig for et nytt møte.

– Det får du se når det eventuelt skjer, svarer Carlsen på spørsmål om hva han kommer til å gjøre hvis han møter Niemann.

– Har du lagt en plan for det?

– Som sagt, det får vi se, sier nordmannen.

Carlsen ønsker ikke å snakke om verken Niemann eller søksmålet til amerikaneren i intervjuet med NRK.

Niemann har saksøkt blant andre Carlsen for store skader på hans rykte og karriere, etter Carlsen kom med jukseanklager mot Niemann i september.