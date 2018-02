TASS: Russiske curlingspillere sier fra seg OL-bronsen

Det russiske nyhetsbyrået siterer Krushelnitsky på at han sier at han «formelt brøt anti-dopingreglene», og at han og curlingmakkeren Anastasija Bryzgalova vil levere medaljene tilbake, skriver Reuters.

TESTET POSITIVT: Alexander Krushelnitsky innrømmer å ha testet positivt på meldonium. Foto: Martin Bureau / AFP

– Jeg anser at det under dagens regelverk er poengløst og nytteløst, sier han i en uttalelse gjengitt av RIA Novosti, ifølge NTB.

Aleksandr Krusjelnitskij og Anastasia Bryzgalov vant mot norske Kristin Moen Skaslien og makker Magnus Nedregotten i bronsefinalen i mixed double curling i Pyeongchang.

Ønsket høring

Alexander Krusjelnitskij har testet positivt på det forbudte stoffet meldonium. Også B-prøver bekreftet funnene i A-prøvene. Krusjelnitskij var innkalt til høring hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) torsdag, men møtte ikke opp. Han mente utfallet var gitt.

OAR-delegasjonen (olympiske utøvere fra Russland) har ønsket en høring i CAS velkommen.

Russlands curlingpresident Dmitrij Svistjsjev hevdet tidlig at Krusjelnitskij kan ha vært utsatt for sabotasje, og Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov har sagt det samme.

– Retten ville ha besluttet å ta fra oss medaljene uansett. Men siden vi virkelig innrømmer det faktum at hans dopingprøve var positiv for meldonium, gir vi tilbake medaljene, sier Valentina Parinova, leder i det russiske curlingforbundet til TASS.

– Uvirkelig

Dette betyr trolig at det norske curlingparet får bronsemedalje i OL likevel.

TAPTE: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tapte 4–8 i bronsefinalen mot laget fra OUR (Olympiske utøvere fra Russland). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Søndag kom nyheten om at den russiske utøveren hadde avlagt en mistenkelig dopingprøve under lekene i Pyeongchang.

– Jeg måtte lese det to ganger, sa Kristin Moen Skaslien til NRK om da hun fikk høre nyheten.

– Det hele er uvirkelig. Det å skulle få en medalje i ettertid vil også være helt uvirkelig, sa Skaslien videre.

NRK har ikke lyktes å få kontakt med Skaslien og Nedregotten foreløpig i natt.