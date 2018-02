Curlinglaget kan ende opp med OL-bronse: – Det er uvirkelig

KAN FÅ MEDALJE LIKEVEL: Kristin Skaslien (bildet) og makker Magnus Nedregotten tapte bronsefinalen i mixed double mot to russiske utøvere under OL i Pyeongchang. Nordmennene kan rykke opp til bronse hvis det viser seg at en av russerne har avlagt positiv dopingprøve.

Foto: Aaron Favila / AP