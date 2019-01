Tandrevold mistet synet på siste skyting: – Jeg ble redd

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– På siste stående så jeg ingenting. Det var ikke svart en gang, det var hvitt. Jeg prøvde alt jeg kunne, men det var rett og slett ikke mulig, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Hun måtte ta til takke med 26. plass, etter tre bom på den siste skytingen.

Hun kriget seg halvblind inn til mål, og ble liggende i målområdet.

– Det har skjedd av og til, hvis jeg er skikkelig sliten, at jeg ikke ser noe. Det er bare hvitt. Jeg blir på en måte snøblind, og veldig svimmel. Da blir jeg bare liggende. Jeg blir jo litt redd da det skjer, sier hun.

Skjedd flere ganger før

Å bli midlertidig blind er altså ikke nytt for 22-åringen.

BLIND: Landmark Tandrevold sier hun så vidt på sisterunden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er noe som har skjedd med meg før. Det har hendt etter at jeg tok meg ut helt på Hovedlandsrennet da jeg var 15 år, eller da jeg har gått mange renn på rad. Jeg er bevisst, men jeg blir blind rett og slett, sier hun.

Tandrevold har ikke sagt nei til et renn i hele år. Hun tror det er noe av grunnen til kollapsen.

– Nå har jeg gått ti helger på rad, og det kjenner jeg nå. Særlig når vi er i høyden. Nå gleder jeg meg veldig til en litt roligere uke, sier hun.

Trener Sverre Waaler Kaas sier hun burde droppet et renn eller to.

– Hun har gått absolutt alle rennene. Alle de helgene med mye reising har påvirket henne, så hun burde kanskje stått over noen renn. Det ble litt mye, sier han.

VONDT: 22-åringen følte seg ikke bra etter fellesstarten søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Har ikke noe med NM å gjøre

Tidligere i januar ble Tiril Eckhoff kritisert for å droppe NM. Landmark Tandrevold gikk derimot alle rennene på Ål.

Idrettssjef i skiskytterforbundet, Odd-Bjørn Hjelmeset, tror ikke det er grunnen til problemene i Anterselva.

– Hun er jo trent for å gå alle renn, så fysisk er det ikke noe problem. Det er lov å bli sliten. Hun har presset seg selv, og har du en dårlig dag i høyden blir du skikkelig sliten. Det har ikke noe med NM å gjøre, sier han.

Tross for litt blindhet er Tandrevold fast bestemt på å gå alle renn frem mot VM.

– De sier det ikke er farlig, bare at jeg har presset kroppen veldig hardt. Det er vel et tegn på at jeg må ta det med ro, men jeg skal gå i USA og Canada ja, sier hun.

Neste renn for kvinnene er 15 kilometer i Canmore i Canada 7. februar. Deretter venter Salt Lake City.