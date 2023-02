Bom, tabber og bom. Det var gjennomgangsmelodien for de norske på det som ble en blytung VM-dag i Oberhof. Svenskene kunne på sin side juble for en noe overraskende dobbeltbragd.

Hanna Öberg bommet én gang, kjørte lynraskt i løypen og tok VM-gullet på normaldistansen. Svensken knuste konkurrentene og fikk følge av en landskvinne Linn Persson på pallen, mens Lisa Vittozzi tok bronsen.

For de norske ble det langt tyngre. Ida Lien, som ble nest beste norske på 17.-plass, kom skjevt ut allerede fra start.

– Ofrer seg som en helt

For da funksjonærene skulle kontrollere kammeret, fikk hun beskjed om at hun manglet et helt magasin.

– Jeg skal ikke si hva jeg tenkte. Da hadde jeg bare tenkt sprint, for da har jeg alltid to magasin og så har jeg alltid ett ekstra. Så da tenkte jeg: «Hvor er Ragnar, jeg må ha skudd», sier Lien til NRK.

Ragnar Hagen er landslagets fysioterapeut. Lien forteller at hun «løp som en gærning» for å få tak i ham.

– Ragnar ofrer seg som en helt og ligger langflat her ute for å hente en skuddeske. Så det ordnet seg, heldigvis, sier Lien til NRK.

– Det er en nybegynnerfeil, man skal ikke gjøre sånn. Hva jeg tenkte da jeg ladet opp etter innskyting ... Det aner jeg ikke. Det ordnet seg, og det gikk bra. Sånn er det bare, fortsetter hun.

JUBEL: Hanna Öberg og Sverige imponerte i løypene i Oberhof. Foto: Javad Parsa / NTB

– Altfor dårlig

Ingrid Landmark Tandrevold fikk også en tung start på normaldistansen og var aldri med i tetkampen. Bæringen bommet først én gang på den første liggende skytingen, og denne bommen skulle irritere henne.

– Det var en kjedelig dag å være på jobb. Det startet litt dårlig, og da er man jo ute av det egentlig før løpet er i gang. Jeg er liksom ikke lei meg, bare utrolig sur på meg selv. Jeg gjør sånne dumme feil som jeg ikke bør gjøre, sier hun til NRK etter løpet.

– For eksempel?

– På første liggende bommer jeg på ett skudd, og liggende skal jo sitte. Der skrur jeg rett og slett for mye. Vanligvis skrur man litt for lite. Jeg får beskjed at det er litt vind, også tror jeg kanskje det er litt mer enn det er, og da skrur jeg meg ut av blinken. Det er nesten like irriterende som å ikke ha skrudd, så det er en vanskelig balansegang det der.

Se Tandrevolds første skyting Du trenger javascript for å se video.

Norge-trener Patrick Oberegger forklarer at det ble gitt beskjeder underveis om at vinden økte. Ledelsen la merke til at flere bommet ned til høyre.

– Det starter litt humpete, hele normalen, sier Oberegger til NRK.

Han la merke til Tandrevolds feil før første liggende.

– Hun var litt irritert etter første bom. Og så er hun litt for hissig og skarp på første stående (tre bom), forklarer Oberegger.

Tandrevold bommet tre ganger på den første stående skytingen og fikk dermed palldrømmen spolert. Hun skulle likevel avslutte godt med to fulle hus, men hadde totalt fire bom til sammen. Hun ble beste norske på en 11.-plass.

Det ble totalt 24 bom på 80 skudd for de fem involverte: Tandrevold, Lien, Karoline Knotten, Ragnild Femsteinevik og Juni Arnekleiv.

Samtidig sikret altså Sverige og Italia pallplassene.

I tillegg til Öberg, leverte Linn Persson leverte også strålende og leverte 20 av 20 treff fra standplass. Hun ligger an til sølvet.

– Det var et ekstremt tøft løp. Man måtte jobbe for det i dag. Det var så ekstremt heftig å skyte fire nuller. Det at jeg setter dem, er jeg så stolt over, sier Persson til NRK.