Saken oppdateres.

24-åringen hadde fullt hus på liggende skyting, og fikk én bom på stående skyting. Hun passerte ut på en niendeplass, men så forsvant hun fra resultatlistene.

Like etter viste TV-bildene Tandrevold liggende i snøen, med en stor gjeng lagledere stående rundt henne. Det så dramatisk ut. Sportssjef Per Arne Botnan stod like ved i motbakken der Fossum-løperen plutselig måtte bryte.

– Hun gikk i rygg på Tiril, så bare la hun seg ned og hadde litt vanskeligheter med å puste. Vi fikk lagt henne ned, tatt av skia og stavene, og lagt henne på siden. Så fikk hun en jakke under seg, lagt seg på ryggen og fikk pustet godt en stund. Da kom hun seg igjen, forteller Botnan til NRK.

DRAMATIKK: Ingrid Tandrevold fikk umiddelbart hjelp da hun måtte stoppe opp i motbakken på sprinten. Du trenger javascript for å se video. DRAMATIKK: Ingrid Tandrevold fikk umiddelbart hjelp da hun måtte stoppe opp i motbakken på sprinten.

– Dritbekymret

Tandrevold ble kjørt med scooter tilbake til arenaen. Der ble hun tatt imot av lagets fysioterapeut, ffikk skiftet og varmet seg. Akkurat hva som skjedde har foreløpig ikke trenerteamet svar på.

– Det er litt vanskelig å si. Hun fikk et slags sjokk. Hun holdt pusten litt lenge på siste skyting, og så rett ut i strafferunde, og ut fra den fikk hun ryggen til Tiril. Så merket hun at noe ikke var 100 prosent på vei opp i langbakken, så da måtte hun stoppe og legge seg ned, forteller landslagstrener Sverre Huber Kaas.

Nesten samtidig som Tandrevold kollapset, gikk Tiril Eckhoff inn til beste tid. Til tross for én bom, var langrennstiden god nok til seier. Det er hennes tredje strake i verdenscupen, og sjette seier totalt denne sesongen.

– Det er litt ambivalent. Jeg er fornøyd med mitt eget løp, men dritbekymret for Ingrid. Jeg håper bare det ikke er noe alvorlig. Hun er en god venn, så det er ikke kult å se det, når det er scooter, og hun kollapser, sier Eckhoff til NRK like etter målgang.

NY SEIER: Tiril Eckhoff vant foran Dorothea Wierer og Lisa Hauser. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Skal støtte venninnen

Tandrevold kollapset også etter et renn i Anterselva i 2019. Eckhoff visste ikke hva som hadde skjedd før hun kom i mål.

– Jeg synes det var så sykt merkelig, fordi jeg gikk forbi henne. Så tenkte jeg at nå skal vi gå sammen på sisterunden, men så bare ble hun borte. Da skjønte jeg at det hadde skjedd et eller annet, forteller 30-åringen.

Det norske laget har to fysioterapeuter med seg til tyske Oberhof, men ingen lege. De har nå dialog med legeteamet hjemme, men forsikrer at det ser ut til å gå bra med Tandrevold.

– Hun var mest bekymret for at hun lå så bra an da hun kom til seg selv. Nå går det bra, forklarer Botnan.

– Hva skjer videre?

– Jeg er ingen doktor, så jeg kan ikke uttale meg om det medisinske. Men hun virket frisk og oppegående i stad, så får vi se hva vi gjør og hva som skjer videre, svarer sportssjefen.

For Eckhoff blir det i hvert fall ingen seiersfeiring.

– Det er skikkelig dritt egentlig. Vi hadde en superbra morgen sammen, jogget, hadde det morsomt på innskyting. Det var god flyt i team «Kant ut». Da er det typisk at det kommer en kollaps og ødelegger dagen maks. Så nå skal jeg bare støtte Ingrid på rommet, forteller Eckhoff.