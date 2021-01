– Det er ekstremt høy puls, jeg stivner og får mye melkesyre, beskriver Sivert Bakken det han noen ganger kan oppleve.

Og hvis pulsen går opp i 240, så vet skiskytteren at han må stoppe opp, at han ikke kan fortsette konkurransen eller hardøkta. Han vet også at det er snakk om hjerteflimmer.

– Det er ikke noe farlig, men de gangene det skjer så kan det være litt prestasjonshemmende og litt irriterende for min del, legger han til.

Gjorde lite inngrep

Rekruttløperen har yppet seg mot de aller beste flere ganger, med blant annet NM-gull på rulleski i sommer.

Og etter flere norgescupseire denne sesongen skulle 22-åringen egentlig få verdenscupdebuten i Hochfilzen før jul, men samtidig fikk han også time for utredning hos en hjertespesialist i Bergen, en sak også TV 2 tidligere har omtalt.

– Det har vært noen år hvor jeg har kjent litt på det, og så har det blitt såpass i det siste at jeg føler det har litt å si for videre utvikling. Da valgte jeg droppe verdenscupen og ta noen steg i riktig retning med tanke på hjertet, forteller Bakken.

DEBUTANT: Sivert Bakken er på plass for verdenscupen i Oberhof. Her fra junior-VM i 2019, hvor han tok to bronsemedaljer. Foto: Dusan Hein / NTB

Nå følges utviklingen nøye av legene.

– Jeg har fått operert inn en liten overvåkningsenhet som følger med på hjertet hele tiden. Det gjør at jeg får full kontroll og man kan se grafene ut ifra hva som skjer, så håper jeg de kan finne mer ut av det senere, forklarer han videre.

Hjerteflimmer er en tilstand som skyldes rask og uregelmessig elektrisk aktivitet i hjertets forkamre. Hjerteflimmer kan også føre til uregelmessig rytme i hjertets hovedkamre, skriver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke på sine sider. Det er ikke farlig å trene, men man bør stoppe opp om man rammes av et anfall, står det videre.

– Fortjener å være her

Med unntak av et par rolige dager, har Bakken kunnet trene som normalt de siste ukene. Han er heller ikke bekymret før debuten, og sprintrennet i Oberhof, fredag.

– Jeg er klar for å bite fra meg jeg nå. Målet er å gå mitt eget løp, men jeg forventer nok kanskje ikke å få ut mitt råeste nivå i det første verdenscuprennet. Jeg håper å få vist meg litt frem, og så ser jeg på det som erfaring jeg kan ta med meg videre

Sturla Holm Lægreid har gått sammen med Bakken i flere år, og synes det er gøy at enda en unggutt er inne på laget de neste to helgene.

– Det er kult å få inn Sivert. Han er en god kamerat jeg har trent mye med. Han har også gjort et stort stykke arbeid, og fortjener virkelig å være her, sier skiskytterkometen.

NÆRMER SEG: Sivert Bakken har utmerket seg mot de beste flere ganger. Her fra fellesstarten på Sjusjøen i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

– Stor tro på Bakken

Landslagsledelsen er glad for at Bakken nå kan få sjansen de mener han fortjener.

– Nå er han utredet, så når legene sier det er OK, så stoler vi på det. Det er høyt nivå på herreløperne i Norge, så hvis han kommer inn og gjør det normale her, så er det godt nok. Da kan han kjempe om gode plasseringer, sier sportssjef Per Arne Botnan.

NRKs ekspert, Ola Lunde, har stor forhåpninger til Bakken.

– Han er en løper jeg har veldig stor tro på på sikt, men i første verdenscuprenn er det sikkert litt nerver og spenning. Jeg ser de samme kvalitetene i ham som hos Lægreid, Johannes Dale og Aleksander Fjeld Andersen. Hadde han vært fra et hvilket som helst annet land enn Norge så hadde han fått landslagsmuligheten for lenge siden, men det ser i hvert fall ut som de unge nå tar nivået veldig kjapt, mener Lunde.