Ingrid Landmark Tandrevold ble tatt imot i målområdet med stor jubel fra lagkameratene Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Synnøve Solemdal på lørdagens blandet stafett i skiskyting.

Hun skjøt feilfritt og ble kun slått av suverene Frankrike. Men etter etappen kunne Tandrevold avsløre at hun hadde gjort ting litt unødvendig tungt for seg selv.

– Det var veldig moro. Det eneste var at jeg begynte å varme opp altfor tidlig, forklarer Tandrevold.

Ingrid Landmark Tandrevold utklasser Tyskland på siste skyting av den blandete skiskytterstafetten.

Tenkte hun skulle gå andreetappe

Norges ankerkvinne hadde nemlig varmet opp i en time da hun skulle ut på sin etappe. Det er dobbelt så lenge som løperne pleier.

– Det var så lenge siden jeg hadde gått sisteetappe, så jeg tenkte bare å gjøre alt det samme som jeg pleide, og det er jo å gå andreetappe. Så det ble en lang oppvarming og et tungt løp, flirer 23-åringen.

Til tross for litt småslitne bein før start gikk Tandrevold en strålende sisteetappe for Norge. Hun traff alle ti blinkene, og etter noen tøffe verdenscuprunder etter jul smakte det godt å endelig skyte feilfritt.

– Det var utrolig deilig for selvtilliten å få det til. Under lunsjen i dag var jeg litt skuffet over løpene mine i det siste, og da sa de andre at jeg bare måtte ha det moro. Det prøvde jeg virkelig og det fungerte.

STRÅLENDE FORNØYDE: Norges lag på blandet stafetten i Pokljuka hadde mål om pallplass – det målet nådde de. Foto: Berit Roald

Tarjei Bø, som også skjøt feilfritt og gikk en sterk førsteetappe, var full av lovord om Tandrevolds avslutning.

– Det var helt nydelig! Helt rått! Hun har vært litt skuffa de siste dagene fordi hun ikke har fått helt ut potensialet sitt, men i dag var gode gamle Ingrid tilbake, og vi trenger Ingrid tilbake i superform til VM, sier Bø.

Eckhoff reiste hjem

Totalt brukte de norske løperne kun fire ekstraskudd på standplass. Frankrike som vant brukte dobbelt så mange, men var en god del raskere på ski. Særlig Justine Braisaz tok mange sekunder på Solemdal i sporet på den tredje etappen.

– Dette var det beste vi kunne få til i dag. Skal vi være helt ærlige så har vi to hjemme som kanskje hadde vært hakket sterkere enn meg i dag, så jeg tror Norge med sitt beste lag er favoritter ennå, sier Solemdal om VM som nærmer seg.

Hun fikk sjansen ettersom både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland valget å stå over dagens konkurranser. Røiseland skal gå fellesstarten søndag, mens Eckhoff har dratt tilbake til Norge på grunn av en lett virusinfeksjon.

– Frankrike var overlegen favoritt i dag. De stilte med det beste mannskapet sitt, og at vi klarte å henge med så lenge er veldig bra. Og det vi levere på standplass er jeg kanonfornøyd med, forteller Johannes Thingnes Bø.

Dette var siste stafett før VM i Anterselva starter 13. februar. Da står blandet stafett først på programmet.