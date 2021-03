– Han har prata med mamma og kjæresten og gjenkjenner dem, og alt er bra, sier sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen til NRK.

– Det er veldig godt for oss å vite at han har dem rundt seg nå, legger han til.

Tande falt i et prøvehopp før konkurransen torsdag, og ble lagt i kunstig koma på sykehuset i Ljubljana. Han hadde også en punktert lunge og et brukket kragebein.

– Ikke vært noen tøffere perioder

– Det er den beste beskjeden denne helgen. Vi er alle ekstremt glad for at Daniel er våken og at det går bra med han. Det er bare å takke hele medisinsk apparat fra Planica til klinikken i Ljubljana. Jeg håper Daniel kan snart dra hjem og blir 100 prosent frisk igjen, skriver hopplandslagets trener Aleksander Stöckl i en melding til NRK.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund står det at Tande har hatt stor fremgang natt til mandag, og at han fortsatt behandles på Universitetssykehuset i Ljubljana.

STYGT FALL: Tande mistet kontrollen i luften og landet på ryggen i Planica. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

– Han ble koblet fra respiratoren i 6-tiden i morges og alt har gått fint. Familien er hos han og han prater med dem, sier Hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås mandag morgen.

I en uttalelse fra Tandes familie bekreftes det at de kom til Slovenia i går og at prossesen med oppvåkningen var i gang da.

– Det var veldig godt å komme på sykehuset i dag tidlig å se at Daniel var våken og at han var seg selv. Det har vært vonde og lange dager med venting. Men det er godt å vite at Daniel har blitt tatt godt vare på og har fått kommet seg til hektene under rolige og trygge forhold, skriver familien.

– Det er ikke vært noen tøffere perioder vi har vært sammen om som lag. Det kan jeg ikke forestille meg, sier Bråthen om tiden etter fallet mandag.

Skryter av det medisinske personellet

Bråthen benytter igjen muligheten til å skryte av arbeidet som har vært gjort ved sykehuset etter hendelsen.

– Det tok 59 minutter fra fallet til han var på intensivavdeling i Ljubljana. Det har vært en oppmerksomhet og oppfølging fra absolutt høyeste hold i Slovenia.

TØFF PERIODE: Ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen har dette vært den tøffeste perioden for landslaget som han kan komme på. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Også Tandes familie mener han har fått god behandling.

– Legene og støtteapparatet har gitt Daniel den beste behandlingen som tenkes kan. Blir behandlet som en konge! skriver de i uttalelsen.

Mistet kontrollen i luften

Tandes fall skjedde i skiflygingsbakken i Planica, som er kjent for å være en bakke hopperne får stor høyde i. Nordmannen landet stygt på ryggen etter å ha mistet balansen i lufta, og ble raskt flydd til sykehuset i Ljubljana, hvor han ble lagt i koma.

– Han hadde et fint hopp fra hoppkanten med masse energi, og i flyfasen ut går skiene litt for hardt. Han blir litt bred, får venstreskia litt ut og får litt luft oppå tuppen. Da går venstreskien ned, han roterer den veien og lander på ryggen, fortalte hopptrener Aleksander Stöckl etter prøveomgangen torsdag.

Også NRKs eksperter reagerte på hvor stygt fallet så ut til å være.

– Det er det ultimate marerittet til en utøver i den aller største bakken du kan hoppe i. Jeg blir ordentlig uvel, sa Johan Remen Evensen etter fallet.

Søndag kom det meldinger om at han responderte på å bli snakket til og rørte seg. Han fikk også besøk av moren og samboeren. Det skjedde etter legene startet oppvåkningen lørdag.

– Nå er han i en prosess omkring oppvåkning, som innebærer at han trapper ned på medisinen han får, fortalte hopplandslagets lege Guri Ranum Ekås til NRK søndag.

Søndag stilte hoppeliten opp for den norske hopperen, da de viste et banner hvor det stod: «Daniel-André Tande! Beste ønsker fra Planica. Ser deg snart!»