Tande bryter tausheten om skrekkfallet: – Jeg kunne våknet som en annen person

Tande legger ikke skjul på at det har vært en svært spesiell periode han har gått gjennom både som privatperson og idrettsutøver.

– De anslo at jeg var uten puls i to og et halvt til tre minutter. Så det er ikke bare-bare, det, sier han i et videointervju.

Intervjuet er gjort i regi av hopplandslaget, og verken NRK eller andre medier har fått slippe til med spørsmål i denne sekvensen.

– Husker absolutt ingenting

Tande sier at det nå går veldig bra med ham og at han har begynt å trene igjen.

– Hva husker du fra fallet?

– Jeg husker absolutt ingenting. Det siste jeg husker er at jeg gikk tur med søsteren min og samboeren hennes dagen før vi reiste til Slovenia, sier Tande.

– Hvordan er det å ikke huske et slikt fall?

– Jeg tror det er like greit. Da jeg møtte resten av gutta, så tror jeg det var et større traume for dem. De husker det, men det gjør ikke jeg, sier han.

Tande har lagt bak seg en svært tøff tid. Foto: Hopplandslaget

– Kunne våknet som en annen person

Han forteller i intervjuet at det venstre kragebeinet var helt knust etter fallet, noe som først ikke ble oppdaget på røntgen. Nå har han operert inn totalt ti skruer som holder delene på plass.

27-åringen røper at han også pådro seg fire indre hjerneblødninger.

– Blødningen var hovedsakelig fremme i venstre del (av hjernen). Det er i området som styrer personligheten, så hadde det vært en stor blødning kunne jeg våknet som en annen person. Hadde det vært større blødning kunne jeg vært ganske annerledes nå, innser hopp-profilen.

Han er blitt merket for livet etter fallet og fått store arr. Se han vise dem frem her:

Her viser Tande frem arrene: – Det venstre kragebeinet var helt knust Du trenger javascript for å se video.

Han håper å gjøre sitt første hopp siden fallet allerede i juli. Han tror ikke opplevelsen vil hemme ham i særlig grad neste gang han sitter på startbommen.

– Det er kanskje litt vondere med hoppdress med platen under her, men noe annet tror jeg ikke blir noe problem. Jeg gleder meg til å hoppe igjen, sier Tande.

– Man blir ikke redd etter et slikt fall?

– Det gjenstår å se, men foreløpig er jeg ikke det. Det kan hende kroppen reagerer første gang man skal hoppe igjen. Jeg ser ikke for meg at det blir noe problematisk å hoppe i normalbakke og storbakke igjen. Første hopp i skiflyging kan gi litt større nerver, og hakket verre i Planica, medgir han.

Tande ble fort tatt hånd om av medisinsk personell etter fallet i Planica. Foto: AP

– Jeg gråt godt da jeg så dem

Tande sier i intervjuet at første gang det går opp for ham at noe alvorlig er skjedd, var da han fikk besøk av moren sin og kjæresten Anja på akuttmottaket i Slovenia.

– Jeg gråt godt da jeg så dem første gangen. Jeg tror det hadde vært veldig fælt å ligge der uten noen til stede. Det er vanskelig å få med seg ting når man kommer ut av koma og er i den situasjonen, sier han.

Se fallet til Tande her (NRK advarer mot sterke bilder)

Her går det galt for Daniel-André Tande Du trenger javascript for å se video.

Ble lagt i kunstig koma

Selve fallet var av den rystende sorten. Tande mistet fullstendig kontrollen i lufta og ladet stygt.

NRK valgte å vente til det var bekreftet at det ville gå bra med 27-åringen før vi viste klipp av fallet på våre plattformer.

Da gikk samtidig NRKs hoppeksperter Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen stegvis gjennom hvordan og hvorfor Tande falt.

Daniel-André Tande på Sognsvann i forbindelse med uttaket av neste sesongs landslag. Han lot seg avbilde, men ikke intervju. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fra nordmannen falt til han var på Universitetssykehuset i Ljubjana tok det ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen 59 minutter.

Hopperen ble lagt i kunstig koma på et sykehus i Slovenia, og våknet først fire dager senere. I etterkant fikk han påvist brudd i kragebeinet og en punktert lunge.

Både han og familien har hyllet arbeidet det medisinske personellet har gjort for Tande.

– Kan bli verdens beste skihopper igjen

I midten av april ble han skrevet ut fra Akershus Universitetssykehus og har nå startet jobben med å returnere som toppidrettutøver.

Han ble nylig tatt ut på neste sesongs hopplandslag, og sportssjef Clas Brede Bråthen har klokkertro på at 27-åringen kommer tilbake sterkere enn noensinne.

– Jeg tror Daniel kan bli verdens beste skihopper igjen, sa Bråthen til NRK nylig.