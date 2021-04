Ekspertene forklarer: Derfor mistet Tande kontrollen midt i svevet

Det var forrige torsdag uhellet var ute. Den norske skihopperen Daniel André Tande falt plutselig stygt under et treningshopp i skiflygingsbakken i Planica, og etterpå ble han lagt i kunstig koma med en punktert lunge og brukket kragebein.

Mange har vært bekymret for at Tande hadde pådratt seg enda større skader, men denne uken har de gode nyhetene kommet på rekke og rad etter at skihopperen våknet fra koma: Alt tyder på at Tande utrolig nok ikke kommer til å få varige mén etter fallet, og sportssjefen tror til og med at han kan komme tilbake til hoppbakken snart.

NRK har frem til i dag avventet å publisere video av hele fallet, frem til man visste omfanget av Tandes skader. Vi advarer mot sterke bilder.

Slik så det ut da Tande mistet kontrollen i svevet. OBS: Vi advarer mot sterke bilder. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Tande mistet kontrollen i svevet. OBS: Vi advarer mot sterke bilder.

Nå går NRKs hoppeksperter Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen stegvis gjennom hvordan og hvorfor Tande falt:

1. Fra bommen til hoppkanten

PÅ BOMMEN: Daniel André Tande klar på bommen før skrekkhoppet.

I første del av hoppet går alt som det skal. Tande oppnår en fart på 102.6 kilometer i timen i det han når hoppkanten. Frem til hit er det ingen dramatikk å spore, men farten er høy og det er med på å prege fallet.

2. Hoppkanten og ut i svev

HOPPKANTEN: Tande møter hoppkanten i 102.6 km/t.

På hoppkanten treffer Tande godt, og hoppet ser ut til å bli udramatisk og godt.

– Han tar sats som normalt. Alex (Stöckl), sier at det er et godt hopp, og det er vi helt enig i. Det er et bra løft, han har bra fremdrift og han har god energi, sier Jacobsen.

3. Tande møter skiene

FLATE SKI: Tande møter flate ski fra en stående posisjon.

Det er i dette steget at det begynner å bli dramatisk for Tande. Nordmannen møter skiene som vanlig. Å «møte» skiene vil si at han går fra en stående posisjon på skiene, til å ligge mellom dem i lufta.

– Det som skjer her er at man vil ha flate ski for å skape mest mulig løft.

– Som vi ser så møter han skiene sine, men han føler det er for mye motstand, sier Jacobsen.

«Motstanden» som Tande opplever er normal. «Motstanden» er lufttrykket under skiene.

Dette trykket gjør det vanskelig å bevare hastigheten samt komme «over» skiene og i svevstillingen for resten av skihoppet.

– Det er et slags triks for å komme seg over skiene og det er å vinkle dem for å ta bort litt av trykket, sier Remen Evensen.

Og det er her Tande gjør en kritisk feil.

4. Tande vinkler skiene

MØTER SKIENE: Tande skrår skiene i møte med dem.

For å komme seg ut i svevposisjon raskest mulig så ønsker Tande å minske luftmotstanden, derfor vinkler han skiene sine. På denne måten treffer ikke luften hele flaten/undersiden av skien, men vil «skli» av når skiene vinkles. Da forsvinner mye av motstanden.

– Man presser skiene bort fra seg for å minske motstand – for å bevare hastigheten. Men her er nok Daniel litt for hard rett og slett. Han presser skiene litt for langt ut, forklarer Jacobsen.

5. Luften treffer skiene

TAR TAK: Her begynner lufta å ta tak i den venstre skien til Daniel André Tande.

Tande vinkler skiene, men vinkler den venstre skien for mye.

– Her kommer lufttrykket, det treffer oppå skien og drar skien ned. Her er det så mye fart og så mye krefter at her er det ingen løsning, sier Jacobsen.

DRATT NED: Lufta har dratt den venstre skien ned. Den høyre er fortsatt i posisjon. Tande mister balansen.

Når luften trykker på oversiden av skien, vil trykket være så stort at Tande ikke klarer å holde igjen. Siden Tande er fastspent i skien, så blir hele han dratt ned og mot venstre.

– I 100 kilometer i timen er det ekstremt mye trykk. Og du har ikke sjans til å holde igjen. Den eneste måten er å gå rundt, forklarer Jacobsen.

6. Tande mister balansen

MISTER BALANSEN: Her har Tande mistet balansen helt.

I denne delen av hoppet er uhellet ute. Tande har ingen mulighet til å hente seg inn og må forberede seg på å ikke lande på beina.

Han er i fullstendig ubalanse, men bestemmer seg for å gå inn i en slags «guard». Han bruker hendene og armene til å beskytte overkroppen og hodet så godt det lar seg gjøre.

7. Landingen

I GUARD: Tande innser at han ikke kommer til å lande på beina. Han prøver å kontrollere fallet så godt som mulig ved å gå i guard.

Tande lander med overkroppen først ned i bakken på kulen. Han er i guard først, men smellen er såpass stor at han ikke klarer å holde guarden ned bakken. Han blir slått i svime og skiene utløser seg. Tande sklir ned resten av bakken.

Fra nordmannen falt til han var på Universitetssykehuset i Ljubjana tok det ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen 59 minutter. Både han og familien har hyllet arbeidet det medisinske personellet har gjort for Tande.

Langfredag ble han sendt hjem til Norge, hvor han etter planen snart skal begynne å trene seg opp igjen.

– At vi er der nå at vi kan tenke på hvordan han skal komme tilbake som idrettsutøver, er smått utrolig. Det sier noe om at vi har utøvere som takler ekstreme situasjoner. Det sier litt om hvor langt sporten vår har kommet med sikkerhetsutstyr og preparering, og ikke minst sier det mye om helsevesenet i Slovenia, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Jeg tror Daniel kan bli verdens beste skihopper igjen, legger han til.