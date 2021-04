– Daniel ble transportert hjem i dag med ambulansefly. Han er nå i trygge hender i det norske helsevesenet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Den siste uken har mange vært bekymret for hvordan det ville gå med Daniel André Tande etter at han falt svært stygt i skiflygingsbakken i Planica i Slovenia forrige torsdag.

Hopperen ble lagt i kunstig koma på et sykehus i Slovenia, og våknet først mandag denne uken.

La ut hilsen på Instagram

Ifølge Bråthen kan man nå puste lettet ut, og torsdag kveld la også Tande selv ut en betryggende hilsen på Instagram. Han skrev blant annet at han nå føler seg mye bedre, og takket for all kjærligheten og støtten han har mottatt.

De andre skihopperne sendte denne hilsenen til Tande etter sesongens siste verdenscuprenn i helgen som var. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

I dag har han altså fått lov til å reise hjem til Norge.

– Han har vært i trygge hender også i det slovenske helsevesenet, legger Bråthen til.

Tande pådro seg brudd i kragebeinet og fikk en punktert lunge, men unngikk heldigvis hode- og nakkeskader. Bråthen sier at de nå med stor lettelse kan utelukke at det stygge fallet har ført til mer alvorlige skader enn de som allerede er kjent.

– Helt konkret er det kragebeinet som må leges en del før han er klar til å være i full aktivitet igjen. Utover det så virker det som det er riktig bra. Det er ingen karrieretruende skader av noen karakter, sier Bråthen.

Tande mistet kontrollen i svevet i Planica og landet hardt på ryggen. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

Tror Tande kan bli verdens beste igjen

Nå sier sportssjefen at det faktisk ikke er lenge til Tande kan begynne å tenke på å komme tilbake til hoppbakken.

– Det har vært mye tanker rundt dette de siste syv-åtte dagene, og at vi er der nå at vi kan tenke på hvordan han skal komme tilbake som idrettsutøver er smått utrolig. Det sier noe om at vi har utøvere som takler ekstreme situasjoner. Det sier litt om hvor langt sporten vår har kommet med sikkerhetsutstyr og preparering, og ikke minst sier det mye om helsevesenet i Slovenia.

– Vi må ta det steg for steg, men det finnes idrettsutøvere som har vist at det går an å få til mye etter et dramatisk fall. Den første jeg kommer på er Aksel Lund Svindal, legger Bråthen til, før han understreker:

– Jeg tror Daniel kan bli verdens beste skihopper igjen.