– Jeg synes vi er så dårlige. Vi blir løpende mellom som noen ville høns, sier Pål André Helland til Max.

Han var tydelig skuffet over resultatet etter kampen.

– Vi er pinlig unøyaktige med ballen, og vi gjør det helt vilt komfortabelt å være Odd. Det er flaut og jeg skjemmes. Det er totalt meningsløst sånn vi opptrer. Vi må ta oss sammen, utdyper han overfor NRK.

– Vi er ikke dyktige nok, og vi må forbedre oss. Hvis ikke, skjer dette flere ganger.

Rosenborg fikk en svært dårlig sesongstart da laget tapte 0-2 for Bodø/Glimt forrige helg.

– Akkurat nå er vi et lag i motgang, og det må snus fort, varslet trener Eirik Horneland etter den kampen.

Under lagets første hjemmekamp på Lerkendal ble det likevel klart at snuoperasjonen ikke er gjennomført. Ett poeng på to kamper er nok langt unna ambisjonene til seriefavoritten.

Etter kampen mot Odd var treneren langt nede. Til Max innrømmet han at han trengte en liten stund for seg selv etter tapet.

– Du har lyst å gå bort og måke til den veggen eller noe sånt, sier han til NRK.

– Sånn som det ser ut så langt, så synes jeg at vi er seigere enn lag vi har møtt så langt i serien i år.

STARTET PÅ BENKEN: Nicklas Bendtner. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Bendtner på benken

Horneland hadde foretatt tre bytter siden laget tapte i serieåpningen.

Gjermund Åsen erstattet Nicklas Bendtner, som måtte starte på benken. Han kom ikke på banen før det gjensto drøye ti minutter.

Keeper André Hansen var ellers tilbake i mål etter sykdom og Yann-Erik de Lanlay kom inn i en offensiv rolle sammen med Pål André Helland og Alexander Søderlund.

– Bendtner trenger mer matching for å kunne spille 90 minutter, sier Horneland.

Odd gjorde ingen endringer på sin startoppstilling etter at de slo Brann 3-2 i sin sesongåpning.

Odd åpnet best

Et godt organisert bortelag kom best i gang i mandagens oppgjør.

Odd hadde flere gode sjanser de første 20 minuttene, mens RBK slet med å komme til gode avslutninger.

Elbasan Rashani var en av banens beste og var involvert i det meste som skjedde offensivt hos Odd. Etter ni minutter var det mest sannsynlig kun Reginiussens fot som forhindret at Odd tok ledelsen etter at Sander Svendsen avsluttet etter et innlegg fra Rashani.

Rosenborg våknet litt til live etter hvert. Forsvarsspillet satt også bedre utover i kampen.

Alexander Søderlund var bare millimeter unna en scoring da han headet ballen i tverrligger etter et hjørnespark av Pål André Helland.

LEDELSE: Pål André Helland ordnet ledelse til RBK. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Helland sørget for ledelse

Like før pause kunne så Helland sørge for ledelse til hjemmelaget.

Målscoreren fikk god plass av Odd-forsvaret og fra 20 meters hold satte han ballen godt plassert til side for keeper Sondre Rossbach.

Men gjestene slo tilbake i andre omgang. Etter 54 minutter var det Torgeir Børven som satte sin tredje scoring for sesongen.

I likhet med kampforløpet i første omgang, var det også Odd som åpnet best i andre omgang. Rosenborg var ikke i nærheten av en ordentlig målsjanse, mens bortelaget var dyktige på kontringer.

Odds fire poeng plasserer dem på 4.-plass på tabellen. Rosenborg er, for dem å være, på en uvant 13.-plass.

– Jeg føler at vi hadde muligheten til tre poeng her, men vi får ta med oss det ene poenget og jobbe hardere inn mot neste kamp, sa Odds målscorer Torgeir Børven til Max etter kampen.

VAR GODE: Odd overbeviste og var best i store deler av kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix